Cantor paraense Rhenan Sanches lança nova música em ritmo de lambada

Das telas do Sons do Pará para o Brasil inteiro, neste sábado (26), a partir das 12h, o cantor paraense Rhenan Sanches lança no youtube seu novo trabalho, “Bumbum Pra Trás”. O clipe, que foi lançado pelo programa Sons do Pará, da TV Liberal agora vai para as telas do youtube.

Segundo o cantor, “sou apaixonado pela nossa música paraense e a muito tempo queria gravar uma lambada. Logo nos meus primeiros anos de vida, a lambada era o ritmo do Pará que mais tocava no Brasil e no mundo. Foi o primeiro ritmo que conheci e dancei na infância e me apaixonei de cara. Música alegre, contagiante, não deixa ninguém ficar parado sabe?! Lembro muito das crianças dançando no meu aniversário de três anos no antigo Iate Club do Pará”, explicou.

Rhenan destacou que “a música tem uma letra simples e curta, mas tem tantas mensagens nela, que é difícil falar uma. A primeira é alegria, meu trabalho sempre foi feito para as pessoas dançarem, se divertirem de verdade. A segunda é que a música paraense é universal, que aqui temos grandes profissionais da música e do entretenimento, e por isso ela precisa ser conhecida e escutada em todos os cantos desse mundão. Inclusive acredito que essa é a minha missão, quando gravamos a música, eu já sabia que queria gravar uma lambada moderna, com sonoridade atual, que falasse a linguagem dos jovens de hoje”, afirmou.

“O clipe está lindo e foi feito por grandes profissionais aqui mesmo da nossa terra e também muito amor, dança e alegria. Sinto que essa música é aquela que reúne os avós, os filhos e os netos, toda a família reunida na sala pra dançar junto sabe? Aproveito para agradecer a toda equipe do Sons do Pará e a TV Liberal por isso, nosso clipe já tá rodando na telinha de todos os paraenses. Todos nós passamos por alguma ou muitas dificuldades nessa pandemia, perdemos pessoas importantes, mas se a gente parar um pouquinho pra pensar, mesmo assim temos muitos motivos pra agradecer a Deus por tudo. Aprendemos a ficar mais próximo da família, a cuidar dos nossos, a cuidar do outro e não pensar só na gente, a viver com o pouco também, eu mesmo não sabia cozinhar quase nada e agora já me viro bem. Deus é incrível e perfeito!”.

O cantor paraense ressaltou que com a com a música pronta, “sabíamos que tinha ser um clipe dançante, com coreografia. Primeiro passo foi esse, entrei em contato com o Edu Pereira, que é um grande dançarino e coreógrafo aqui da terra e pedi pra ele uma mistura entre a lambada tradicional e os passos do momento, que a galera gosta de fazer no TikTok e nas festas por aí. E ele entregou um trabalho incrível, aprovamos de cara. Com a coreografia pronta, demos seguimento para escolha do dançarinos, da modelo, da proposta de figurino e locação. A ideia era mostrar que além dos traços regionais e amazônicos que temos, somos também uma Belém contemporânea. E acredito que conseguimos, isso é o que eu chamo de pop paraense!”, concluiu.