Rhenan Sanches volta às origens e lança tecnomelody

Rhenan Sanches liberou para o público a música "Sigilo" nas plataformas de música. Voltando para o mundo do tecnomelody, de onde é originário, o artista entrou novamente no que tem de melhor da cultura paraense. “Estou muito feliz com esse retorno para as minhas origens, como todo paraense, me considero um bregueiro nato. Gosto de ouvir, dançar, brega é vida né? Sou muito grato a Deus por ser paraense e por ver nosso ritmo sempre na boca do povo e indo cada vez mais longe”, disse o artista.

"Sigilo" é de composição do próprio Rhenan em parceria com Gê Castro. A música chega com linguagem universal, e é oposta de ser um grande hit, como o artista pontua, já que chega oportunizando musicalidade e dança local.

“Nosso público estava pedindo muito para eu voltar a gravar um Melody. O último que eu tinha gravado, foi em 2014. Então resolvi atender ao pedido da galera com ‘Sigilo’”, contou.

Com 20 anos de carreira, Rhenan Sanches tem uma trajetória artística consolidada na região norte e nordeste. Ao todo, são sete álbuns gravados e quatro projetos audiovisuais lançados para o público. No ano passado, ele disponibilizou o clipe “Bumbum Pra Trás”, no Sons do Pará, que é uma lambada, ritmo também regional, mas agora ele se entrega novamente ao brega.

O cantor e compositor faz parte da geração de artista que mostra os diversos ritmos paraenses para o mundo, incluindo calypso, forró, lambada e brega.

“Eu sabia que queria lançar algo contanto uma história de amor, avaliei minhas histórias de vida (risos) e vi que o ‘Sigilo’ poderia ser uma boa. Tem muita gente que vive dessa forma e poderia se identificar. Chamei o Gê para me ajudar na composição e a música ficou linda. Galera tá gostando muito”, disse o artista.

O clipe de "Sigilo" foi gravado em janeiro de 2023, mas ainda não foi lançado. O audiovisual traz a tecnologia usada nas festas paraenses com muita luz e Leds, criando um cenário dinâmico, que ajuda a criar o clima dessa história, juntamente com dois casais mostrando a nossa dança popular. Com figurinos modernos e uma linda história de amor, a música promete alcançar muitos corações, fazendo com que mais pessoas curtam os maravilhosos sons do Estado.

“Resolvemos primeiro soltamos a música, para a galera dançar a vontade, em breve vai rolar a coreografia e um clipe também”, finaliza Rhenan Sanches.

O artista tem a marca da arte na sua vida, ele já levou o Pará para o “IV Festival de Música Paraense” e “Festival Brasil de Todos os Ritmos”. Rhenan Sanches marcou sua voz com as canções: “Bumbum Pra Trás”, “Samara” e “Sinto Falta Dela”.