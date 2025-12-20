Capa Jornal Amazônia
Roberta Miranda compra toda mercadoria de ambulante e anda de bicicleta em Belém; assista

A cantora ajudou o vendedor e ainda deu uma pedalada em frente à Estação das Docas

Fábio Will
fonte

Cantora participa do Festival Antagônico, em Belém (Reprodução / Instagram @christianemanoel)

A cantora Roberta Miranda, de passagem por Belém para um show neste sábado (20), no Mangueirão, comprou toda a mercadoria de um vendedor de algodão-doce, no Boulevard da Gastronomia. A cantora ainda se aventurou e pegou a bicicleta do ambulante e deu uma voltinha em frente à Estação das Docas.

ASSISTA

Enquanto aproveitava a tarde/noite na capital paraense, a artista se deparou com um vendedor ambulante de algodão-doce. Roberta conversou com o trabalhador, pediu que ele contasse a mercadoria e, em seguida, pagou R$ 200 por todos os produtos.

Após a compra, a cantora distribuiu parte dos algodões-doces entre integrantes de sua equipe de produção e informou ao ambulante que ele poderia continuar vendendo o restante, ficando com todo o valor recebido.

VEJA MAIS

Surpreso com a atitude, o vendedor agradeceu à artista e comentou que achava que situações como aquela só existiam em vídeos que circulam nas redes sociais.

Antes de se despedir, Roberta Miranda ainda protagonizou outro momento inusitado: pediu a bicicleta do ambulante emprestada e deu uma volta pedalando pelo Boulevard da Gastronomia, arrancando sorrisos e aplausos de quem acompanhava a cena.

Roberta Miranda está em Belém para se apresentar no Festival Antagônico, que acontece neste sábado (20), no Mangueirão. O evento também contará com shows de Fábio Júnior, Amado Batista e João Bosco & Vinícius.

Cultura
.
