VÍDEO: Lauana Prado e Roberta Miranda lançam versão sertaneja de 'Conquista', de Wanderley Andrade
Versão sertaneja de hit do brega paraense é lançada no DVD “Raiz BH Ao Vivo”
A cantora Lauana Prado lançou, em parceria com Roberta Miranda, uma versão sertaneja de “Conquista”, clássico do cantor paraense Wanderley Andrade. A releitura da canção, considerada um dos maiores hinos do brega paraense, foi apresentada durante a gravação do DVD “Raiz BH Ao Vivo”, novo projeto de Lauana registrado na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte.
Wanderley Andrade, autor da música lançada em 2001 no álbum "O Gênio do Calypso", celebrou a homenagem nas redes sociais. Em vídeo publicado no Instagram, o artista compartilhou um trecho da apresentação e elogiou a versão.
“É ISSO MESMOOOO! Minhas queridas @lauanaprado e @robertamiranda mostrando o encanto de ‘Conquista’”, escreveu o cantor, considerado um dos maiores nomes do brega no Pará.
A nova versão foi lançada oficialmente em 26 de setembro e integra um medley com outras duas faixas ("Cadê Você" e "Desejo de Amar") também interpretadas em parceria com Roberta Miranda.
A homenagem emocionou o público paraense nas redes sociais. “Isso não é uma música, ISSO É UM HINO! ❤️”, comentou um seguidor. Outro escreveu: “Ficaria melhor se o Wanderley tivesse junto 😂 Sem a voz dele ficou estranho! Mas fiquei feliz por elas terem se rendido à música do rei do Pará ❤️😍”.
O álbum Raiz Belo Horizonte reúne 31 faixas, muitas delas em formato de medleys que misturam clássicos sertanejos e sucessos de outros gêneros. Além de Roberta Miranda, o projeto conta com participações de Elba Ramalho, Zezé Di Camargo, Paula Fernandes e Murilo Huff.
