Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: Lauana Prado e Roberta Miranda lançam versão sertaneja de 'Conquista', de Wanderley Andrade

Versão sertaneja de hit do brega paraense é lançada no DVD “Raiz BH Ao Vivo”

Hannah Franco
fonte

“Conquista”, sucesso de Wanderley Andrade, vira cover sertanejo com Lauana Prado e Roberta Miranda. (Reprodução/Instagram)

A cantora Lauana Prado lançou, em parceria com Roberta Miranda, uma versão sertaneja de “Conquista”, clássico do cantor paraense Wanderley Andrade. A releitura da canção, considerada um dos maiores hinos do brega paraense, foi apresentada durante a gravação do DVD “Raiz BH Ao Vivo”, novo projeto de Lauana registrado na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte.

Wanderley Andrade, autor da música lançada em 2001 no álbum "O Gênio do Calypso", celebrou a homenagem nas redes sociais. Em vídeo publicado no Instagram, o artista compartilhou um trecho da apresentação e elogiou a versão.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Wanderley Andrade canta brega em recepção de hospital em Belém e cena viraliza
Cantor paraense se apresentou de forma espontânea após consulta médica

image 'Oceano', de Djavan, ganha versão sertaneja no álbum de estreia da cantora Gabi
“Vai virar Moda” reúne regravações em sertanejo de grandes sucessos

“É ISSO MESMOOOO! Minhas queridas @lauanaprado e @robertamiranda mostrando o encanto de ‘Conquista’”, escreveu o cantor, considerado um dos maiores nomes do brega no Pará.

A nova versão foi lançada oficialmente em 26 de setembro e integra um medley com outras duas faixas ("Cadê Você" e "Desejo de Amar") também interpretadas em parceria com Roberta Miranda.

A homenagem emocionou o público paraense nas redes sociais. “Isso não é uma música, ISSO É UM HINO! ❤️”, comentou um seguidor. Outro escreveu: “Ficaria melhor se o Wanderley tivesse junto 😂 Sem a voz dele ficou estranho! Mas fiquei feliz por elas terem se rendido à música do rei do Pará ❤️😍”.

O álbum Raiz Belo Horizonte reúne 31 faixas, muitas delas em formato de medleys que misturam clássicos sertanejos e sucessos de outros gêneros. Além de Roberta Miranda, o projeto conta com participações de Elba Ramalho, Zezé Di Camargo, Paula Fernandes e Murilo Huff.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

wanderley andrade

lauana prado

roberta miranda
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Aos 82 anos, Milton Nascimento é diagnosticado com demência

A família do artista começou a suspeitar de algum quadro clínico ainda no primeiro semestre de 2025

02.10.25 9h02

CULTURA

Espetáculo ‘Elementar’ mistura ritmos amazônicos e consciência ambiental no palco do SESI

Show traz experimentação com canos de PVC, sementes, panelas e outros materiais reaproveitados. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla

02.10.25 8h00

EMOÇÃO

Fafá de Belém relata experiência com imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré: 'Ao meu encontro'

Cantora contou que passeio com amigos terminou em surpesa dentro da Igreja de Santo Alexandre; veja o vídeo

01.10.25 23h07

CONFIRMOU

'Ensaios da Anitta' já tem data para ser realizado em Belém; confira

Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza

01.10.25 12h47

MAIS LIDAS EM CULTURA

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

CULTURA

Aos 82 anos, Milton Nascimento é diagnosticado com demência

A família do artista começou a suspeitar de algum quadro clínico ainda no primeiro semestre de 2025

02.10.25 9h02

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (02/10)?

O filme "Os Inventores" vai ao ar logo após novela "A Viagem”, na TV Globo

02.10.25 11h00

em família

Andressa Urach, irmã e ator gravam conteúdo adulto: 'É guloso, tem duas Urachs'; assista

Primeiro vídeo de Andressa Urach com a participação da irmã é publicado

24.09.25 17h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda