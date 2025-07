VÍDEO: Wanderley Andrade canta brega em recepção de hospital em Belém e cena viraliza

O cantor paraense Wanderley Andrade viralizou nas redes sociais na última quarta-feira (16/07), após ser flagrado fazendo uma apresentação improvisada na recepção de um hospital em Belém, logo após passar por uma consulta médica. O momento foi registrado pela internauta Fabíola Oliveira, que publicou o vídeo no TikTok com a legenda: "POV: você foi fazer um exame e o Wanderley Andrade apareceu lá."

Nas imagens, é possível ver o artista cantando alguns de seus clássicos, como "A Conquista" e "Morena Sereia", enquanto segura o que aparenta ser o resultado de um exame. A performance animou os presentes, que acompanharam o cantor em coro, transformando a recepção do hospital em um verdadeiro "mini show".

A publicação logo repercutiu nas redes sociais. Entre os comentários, internautas celebraram o momento inusitado: "Eis que o Pará é um grande musical. Gostoso demais ser paraense ❤️", escreveu uma usuária. "Essa cidade às vezes é cinema 🙌🏽", comentou outro.

Acidente recente

O cantor, que é um dos maiores nomes do brega paraense, passou recentemente por um susto. Em junho deste ano, ele sofreu um acidente de carro na rodovia PA-370, entre os municípios de Santarém e Uruará, no sudoeste do Pará. O carro em que ele estava capotou enquanto seguia viagem para Altamira.

Na ocasião, Wanderley teve uma luxação no ombro, enquanto o condutor do veículo sofreu uma fratura na clavícula. Após o acidente, o artista se pronunciou nas redes sociais, agradecendo pelo apoio e relatando o momento difícil.

"Foi terrível. Desculpa a emoção, mas é porque foi complicado. Ver o carro virando, foi tudo muito rápido. Eu estava com o cinto de segurança e quem me livrou foi Deus. [...] Estou bem abalado, mas o importante é que a gente está vivo", declarou na época.