O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ana Maria Braga detona repórter após ser chamada de 'coitada' ao vivo

Apresentadora do "Mais Você" não gostou da brincadeira do repórter Alessandro Jodar sobre a derrota do time e deu uma lição ao vivo.

Jennifer Feitosa
fonte

Alessandro Jodar fez uma piada com Ana Maria Braga, mas levou uma invertida da apresentadora (Reprodução / Globo)

A apresentadora Ana Maria Braga não gostou de ser chamada de "coitada" pelo repórter Alessandro Jodar durante o programa "Mais Você". A brincadeira, motivada pela derrota do Palmeiras, no sábado (15), gerou um momento de tensão e humor ao vivo na televisão, na última segunda-feira (17).

O repórter realizou a brincadeira no quadro de esportes da TV Globo, presumindo que a apresentadora não se incomodaria com o comentário, mas a reação foi imediata.

A reação imediata de Ana Maria Braga

Antes do quadro de esportes matinal da Globo, Ana Maria Braga revelou que estava evitando o assunto. Ao iniciar o programa, Jodar a abraçou e disse "coitada".

A apresentadora respondeu rapidamente, questionando o comentário ao vivo. "Ah, pra quê esse 'coitada' logo cedo? Que coitada, o quê! Sai de mim!", disparou.

Resposta afiada

Ana Maria Braga usou um ditado popular para rebater o repórter. "Coitado é filho de rato que nasce pelado, não sou eu, não…", afirmou, causando risadas e deixando Jodar sem graça. O repórter tentou justificar a brincadeira pela queda do Palmeiras para o segundo lugar no Campeonato Brasileiro, mas a apresentadora manteve a postura firme.

A apresentadora declarou que nunca havia sido chamada de "coitada". "Imagina, alguém me abraça e fala 'coitada'? Isso nunca aconteceu na minha vida", queixou-se. Jodar perguntou se ela falava sério e Ana Maria confirmou: “É sério! Ninguém nunca me abraçou na minha vida e falou ‘coitada’. Deus me livre e guarde!".

Mesmo com a tentativa de Jodar de amenizar, Ana Maria Braga permaneceu firme. Ela enfatizou que a forma correta é ser acolhedor e parceiro, independentemente do resultado do time rival. "Abraça e fala: 'oi, que legal… Que pena, o Palmeiras'…", exemplificou ela, destacando o impacto do termo "coitada".

Jodar aceitou a repreensão, afirmando: "Tá bom, nunca mais, aprendi!". Contudo, sua tentativa de justificar a brincadeira com "futebol tem essas coisas" gerou outra resposta irônica da apresentadora: "Pois é, quem tem amigo que nem você, não precisa de mais nada".

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Cultura
