Ana Maria Braga detona repórter após ser chamada de 'coitada' ao vivo

A apresentadora Ana Maria Braga não gostou de ser chamada de "coitada" pelo repórter Alessandro Jodar durante o programa "Mais Você". A brincadeira, motivada pela derrota do Palmeiras, no sábado (15), gerou um momento de tensão e humor ao vivo na televisão, na última segunda-feira (17).

O repórter realizou a brincadeira no quadro de esportes da TV Globo, presumindo que a apresentadora não se incomodaria com o comentário, mas a reação foi imediata.

A reação imediata de Ana Maria Braga

Antes do quadro de esportes matinal da Globo, Ana Maria Braga revelou que estava evitando o assunto. Ao iniciar o programa, Jodar a abraçou e disse "coitada".

A apresentadora respondeu rapidamente, questionando o comentário ao vivo. "Ah, pra quê esse 'coitada' logo cedo? Que coitada, o quê! Sai de mim!", disparou.

VEJA MAIS

Resposta afiada

Ana Maria Braga usou um ditado popular para rebater o repórter. "Coitado é filho de rato que nasce pelado, não sou eu, não…", afirmou, causando risadas e deixando Jodar sem graça. O repórter tentou justificar a brincadeira pela queda do Palmeiras para o segundo lugar no Campeonato Brasileiro, mas a apresentadora manteve a postura firme.

A apresentadora declarou que nunca havia sido chamada de "coitada". "Imagina, alguém me abraça e fala 'coitada'? Isso nunca aconteceu na minha vida", queixou-se. Jodar perguntou se ela falava sério e Ana Maria confirmou: “É sério! Ninguém nunca me abraçou na minha vida e falou ‘coitada’. Deus me livre e guarde!".

Mesmo com a tentativa de Jodar de amenizar, Ana Maria Braga permaneceu firme. Ela enfatizou que a forma correta é ser acolhedor e parceiro, independentemente do resultado do time rival. "Abraça e fala: 'oi, que legal… Que pena, o Palmeiras'…", exemplificou ela, destacando o impacto do termo "coitada".

Jodar aceitou a repreensão, afirmando: "Tá bom, nunca mais, aprendi!". Contudo, sua tentativa de justificar a brincadeira com "futebol tem essas coisas" gerou outra resposta irônica da apresentadora: "Pois é, quem tem amigo que nem você, não precisa de mais nada".

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)