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Mucura ou gambá? Animal invade a casa do BBB 26 enquanto brothers festejam

O bicho foi visto circulando por diferentes ambientes da casa por volta das 4h, ele passou por cômodos como sala, cozinha e banheiro

O Liberal
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Animalzinho explorou diversos cômodos do reality show (Reprodução / Globo)

A casa do Big Brother Brasil 26 foi palco de uma visita inesperada durante a madrugada deste sábado (14), quando uma mucura, ou gambá, invadiu a residência monitorada. O animal silvestre foi avistado por espectadores por volta das 4h da manhã, circulando por diversos cômodos como a sala, a cozinha e o banheiro, enquanto os participantes aproveitavam a festa.

O mamífero marsupial (família Didelphidae) nativo das Américas é chamado popularmente de gambá e mucura, mas também é frequentemente conhecido como saruê, sariguê ou timbu. Conhecidos pelo odor forte de defesa e hábito noturno, são onívoros que se alimentam de frutos, insetos, escorpiões e cobras, sendo importantes para o controle ecológico.

Quem encontrou o visitante na sala foi o participante Leandro Boneco, ele chegou a tentar retirá-lo por conta própria, mas não obteve sucesso.

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A equipe de produção do reality show precisou intervir e entrar na casa para realizar a remoção segura do bicho, uma medida necessária devido aos riscos biológicos envolvidos. Embora pareçam inofensivos, gambás podem carregar ectoparasitas e agentes infecciosos, além de apresentarem risco de transmissão de doenças por meio de eventuais mordidas ou arranhões.

Após a retirada do animal, Leandro retornou para a área externa e relatou o episódio aos colegas de confinamento. O anúncio gerou surpresa entre os jogadores, como Ana Paula, que questionou incrédula se ele realmente havia visto o bicho. O incidente ocorreu em uma semana marcada pela presença de animais no gramado, aproximando a experiência do confinamento de um cenário de contato direto com a fauna silvestre.

Ao voltar pra festa, Leandro contou para mais gente o que tinha visto. "Um gambá? Você viu?", perguntou Ana Paula, incrédula. "Sim", respondeu Boneco. "Tentei tirar, mas não consegui". 

A presença do gambá na casa repercutiu intensamente nas redes sociais, onde internautas fizeram piadas dizendo que o animal estava pronto para o reality. Entre sustos e risadas, o visitante roubou a cena, com espectadores sugerindo, com bom humor, que ele deveria ter direito a um espaço no confessionário.

 

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