Fabiano, da dupla com César Menotti, perde mais de 60 kg em três anos
O artista chegou a pesar 180 kg em 2023
O cantor Fabiano, integrante da dupla César Menotti, iniciou o processo de redução de peso no ano de 2023. O artista, que registrava a marca de 180 kg, obteve uma diminuição de mais de 60 kg em um período de três anos. A alteração na composição corporal ocorreu por meio da execução de treinamentos físicos e de modificações no regime alimentar.
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De acordo com o cantor, a participação da esposa foi o fator determinante para o início das atividades de condicionamento. Fabiano mantém a frequência das práticas e estabeleceu novos objetivos com a finalidade de preservar o estado de saúde.
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