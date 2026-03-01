Capa Jornal Amazônia
Mãe de Virginia Fonseca passa por cirurgias plásticas e diz se sentir 20 anos mais nova

Margareth Serrão passou por abdominoplastia, lipoaspiração e colocação de silicone após processo de emagrecimento e mudança de hábitos

Hannah Franco
fonte

Mãe de Virginia Fonseca realiza série de procedimentos estéticos e exibe transformação; veja o antes e depois (Reprodução/Instagram)

A empresária Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, apareceu nas redes sociais neste domingo (1º) pela primeira vez após se submeter a cirurgias plásticas. Segundo ela, o resultado dos procedimentos a fez se sentir “20 anos mais nova”.

Margareth contou que realizou abdominoplastia, lipoaspiração nos braços e nas pernas, além da colocação de próteses de silicone. Em vídeos publicados nos stories, ela comemorou a transformação.

“Vocês não têm ideia de como está meu corpo. Estou me sentindo 20 anos mais nova”, afirmou.

De acordo com Margareth, a decisão de operar vinha sendo planejada há quase um ano, mas dependia de mudanças no estilo de vida. Ela explicou que precisou emagrecer, interromper o consumo de bebidas alcoólicas e parar de fumar antes de marcar a cirurgia.

“Precisava emagrecer mais, precisava parar de beber, precisava parar de fumar. Graças a Deus, eu consegui”, relatou.

A empresária também contou que sofreu um acidente de carro em Goiânia no mês passado, o que adiou o procedimento por cerca de 30 dias, até a completa recuperação.

Procedimentos no rosto

Além das intervenções corporais, Margareth revelou que realizou procedimentos estéticos no rosto, incluindo aplicação de tecnologias para firmeza da pele. Ela agradeceu à equipe médica responsável e afirmou estar satisfeita com os resultados, apesar de ainda estar em fase de recuperação.

Nas redes sociais, Virginia Fonseca compartilhou imagens do antes e depois da mãe e destacou que o processo só foi realizado após o emagrecimento.

“Sim, ela tinha medo e estava no processo de emagrecimento, né? Não adianta fazer essas cirurgias estando acima do peso!!!”, escreveu a influenciadora.

Margareth também agradeceu à filha pelo presente e disse que a família está feliz com o resultado.

image Legenda (Instagram/@virginia)
