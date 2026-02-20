Mãe de Virginia desmente que filha teria ido visitar terreiro antes do carnaval: 'Somente Deus'

Nos últimos dias, começaram a circular pelas mídias sociais boatos de que a influenciadora digital Virginia Fonseca teria ido visitar um terreiro para pedir proteção durante o desfile de carnaval desta terça-feira (17) na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ao ler alguns comentários no Instagram, a mãe da rainha de bateria da Grande Rio não gostou das insinuações e tentou "defender a filha", reforçando a fé católica da família.

"Mentira absurda, Virginia nunca manifestou interesse em consultar nada disso que estão falando. O interesse dela é somente em Deus, Jesus e Nossa Senhora Maria, e foram Eles a nossa oração. Somente Neles ela tem a fé blindada. Não julgo ninguém, cada um tem sua religião e respeito a todas, mas o que não suporto são mentiras inventadas, sujas que fazem querer que seja verdade", escreveu Margareth Serrão.

Nos comentários da internet, a maioria das pessoas não gostou da forma como a mãe de Virginia abordou o assunto que envolve religião. "Adoro Virginia, mas não gostei dessa postagem. Tem que respeitar, Deus está no coração das pessoas independente de religião", disse uma pessoa. "E qual seria o problema se fosse verdade? Como se não tivesse Deus também", questionou outra usuária do Instagram.

Estreia de Virginia como rainha de bateria da Grande Rio

A estreia de Virginia Fonseca na Marquês de Sapucaí foi marcada por perrengues e imprevistos após a rainha ter problemas com o tapa-sexo de sua fantasia que descolou na avenida. Além das dificuldades com a peça íntima, o volumoso costeiro de aproximadamente 12 kg precisou ser retirado de suas costas em alguns momentos por causa de dores relatadas pela influenciadora quando a Grande Rio já havia iniciado o tempo.

Na apuração das escolas de samba desta quarta-feira (18) que definiu a Viradouro como a campeã do carnaval carioca, a Grande Rio somou 29,9 pontos em Fantasia após a jurada Pryscila Dias marcar 9,9 no quesito. Ao verem a contagem das notas, muitas pessoas passaram a criticar a estreia de Virginia na Sapucaí e outras, inclusive, alegaram que a culpa do 9.9 teria sido da fantasia da influenciadora.

