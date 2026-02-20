Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Mãe de Virginia desmente que filha teria ido visitar terreiro antes do carnaval: 'Somente Deus'

Nas redes sociais, a maioria das pessoas não gostou da forma como Margareth Serrão abordou o assunto que envolve religião

Victoria Rodrigues
fonte

Em sua apresentação na avenida, a influenciadora teve alguns imprevistos com o tapa-sexo de sua fantasia. (Foto: Reprodução/ Instagram | @virginia)

Nos últimos dias, começaram a circular pelas mídias sociais boatos de que a influenciadora digital Virginia Fonseca teria ido visitar um terreiro para pedir proteção durante o desfile de carnaval desta terça-feira (17) na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ao ler alguns comentários no Instagram, a mãe da rainha de bateria da Grande Rio não gostou das insinuações e tentou "defender a filha", reforçando a fé católica da família.

"Mentira absurda, Virginia nunca manifestou interesse em consultar nada disso que estão falando. O interesse dela é somente em Deus, Jesus e Nossa Senhora Maria, e foram Eles a nossa oração. Somente Neles ela tem a fé blindada. Não julgo ninguém, cada um tem sua religião e respeito a todas, mas o que não suporto são mentiras inventadas, sujas que fazem querer que seja verdade", escreveu Margareth Serrão.

Nos comentários da internet, a maioria das pessoas não gostou da forma como a mãe de Virginia abordou o assunto que envolve religião. "Adoro Virginia, mas não gostei dessa postagem. Tem que respeitar, Deus está no coração das pessoas independente de religião", disse uma pessoa. "E qual seria o problema se fosse verdade? Como se não tivesse Deus também", questionou outra usuária do Instagram.

VEJA MAIS

image Grande Rio não tirou 10 em 'fantasia' após Virginia desfilar sem costeiro
A rainha de bateria enfrentou problemas com sua fantasia, que levantaram questionamentos sobre possíveis perdas de pontos

[[(standard.Article) VÍDEO: Internautas recriam cena de 'As Branquelas' com Virginia e Vini Jr usando IA]]

image Virginia Fonseca faz post com reflexão enigmática após término de Zé Felipe e Ana Castela
As publicações de Virginia Fonseca rapidamente repercutiram entre os internautas

Estreia de Virginia como rainha de bateria da Grande Rio

A estreia de Virginia Fonseca na Marquês de Sapucaí foi marcada por perrengues e imprevistos após a rainha ter problemas com o tapa-sexo de sua fantasia que descolou na avenida. Além das dificuldades com a peça íntima, o volumoso costeiro de aproximadamente 12 kg precisou ser retirado de suas costas em alguns momentos por causa de dores relatadas pela influenciadora quando a Grande Rio já havia iniciado o tempo.

Na apuração das escolas de samba desta quarta-feira (18) que definiu a Viradouro como a campeã do carnaval carioca, a Grande Rio somou 29,9 pontos em Fantasia após a jurada Pryscila Dias marcar 9,9 no quesito. Ao verem a contagem das notas, muitas pessoas passaram a criticar a estreia de Virginia na Sapucaí e outras, inclusive, alegaram que a culpa do 9.9 teria sido da fantasia da influenciadora.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

virginia fonseca

mãe

visita

terreiro

carnaval

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CINEMA

Selton Mello anuncia novo projeto internacional no cinema: 'I Don’t Even Know Who I Was'

Projeto foi filmado em Paris, em 35mm, e tem ator como protagonista

20.02.26 10h26

MODA

Modelo paraense Eduarda Dourado, de 15 anos, vence concurso de moda e inicia carreira internacional

Natural de Belém, o jovem reside em São Paulo, mas se mudará em breve para o exterior para dar seguimento à carreira internacional

20.02.26 9h52

APRESENTAÇÃO

Murilo Couto apresenta nova fase do stand-up com show em Belém

Com piadas ácidas e humor acelerado, comediante se apresenta sábado (21) no Teatro IT Center

20.02.26 8h00

FOLIA

Maratona de Alok pelo Carnaval atrai com 220 mil foliões no Pará e 3,2 milhões no Brasil

Apresentações pelo Brasil superam recordes de público e consolidam maratona aérea e terrestre do artista com milhares de quilômetros rodados

19.02.26 12h41

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Filha de Mestre Ciça critica pai após título da Viradouro: 'não quero saber de nada que envolva ele'

No texto, a jovem também expressou a frustração com a relação familiar e o pedindo respeito à sua decisão

19.02.26 9h20

ASSUMIU

Jornalista australiana pede desculpas após aparecer alcoolizada durante transmissão ao vivo

Danika Mason admitiu o erro em rede nacional e justificou o comportamento desconexo com a combinação de altitude e falta de alimentação durante a cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno

20.02.26 8h53

tristeza

Ator Eric Dane, de “Grey’s Anatomy”, morre aos 53 anos

O ator lutava contra a Esclerose Lateral Amiotrófica

19.02.26 23h37

CULTURA

Rainha das Rainhas 2026: público pode conferir detalhes de fantasias vencedoras em Belém

Exposição reúne no Shopping Bosque Grão-Pará as fantasias de destaque na edição histórica do Rainha das Rainhas em 7 de fevereiro no Hangar

20.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda