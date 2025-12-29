Virginia Fonseca faz post com reflexão enigmática após término de Zé Felipe e Ana Castela

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou seus stories no Instagram para compartilhar reflexões, pouco depois de seu ex-marido, Zé Felipe, anunciar o fim do namoro com Ana Castela. A apresentadora do SBT está em Madri, na Espanha.

Em uma das publicações, Virginia expressou pensamentos sobre como nem sempre os planos acontecem conforme o esperado. "Planejamos muitas coisas, mas no fim, a vida segue o roteiro escrito por Deus", dizia a reflexão que a influenciadora compartilhou.

Pouco tempo depois, a criadora de conteúdo, que está em Madri ao lado do namorado Vini Jr., publicou um versículo bíblico. A mensagem falava sobre não temer: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida; de quem terei medo?".

Repercussão nas redes sociais

As publicações de Virginia Fonseca rapidamente repercutiram entre os internautas. Alguns apontaram uma possível indireta ao ex-marido, Zé Felipe, enquanto outros lembraram que esse tipo de reflexão é comum no conteúdo diário da influenciadora nas redes sociais.

Uma fã comentou: “Todo mundo que acompanha ela sabe que todos os dias ela faz esses posts, não tem nada a ver”. Por outro lado, um internauta opinou: “Ela não é inocente, postou porque sabia que ia render assunto”.

O término de Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe anunciou o fim de seu relacionamento com Ana Castela nesta terça-feira (29/12). A informação foi divulgada pelo próprio cantor em um comunicado nos stories de seu perfil no Instagram.

No comunicado, ele afirmou que o término não foi resultado de brigas e destacou que a decisão ocorreu em comum acordo. A motivação, segundo o cantor, foi o desejo de ambos de seguir “caminhos individuais”.

"Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho”, escreveu Zé Felipe. Ele também declarou que continua amando a artista e acredita na reciprocidade do sentimento, apesar da decisão de seguirem trajetórias diferentes.