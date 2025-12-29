Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Virginia Fonseca faz post com reflexão enigmática após término de Zé Felipe e Ana Castela

As publicações de Virginia Fonseca rapidamente repercutiram entre os internautas

O Liberal
fonte

Até o momento, Ana Castela, Zé Felipe e Virgínia não se pronunciaram sobre o assunto (Reprodução/Redes Sociais)

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou seus stories no Instagram para compartilhar reflexões, pouco depois de seu ex-marido, Zé Felipe, anunciar o fim do namoro com Ana Castela. A apresentadora do SBT está em Madri, na Espanha.

Em uma das publicações, Virginia expressou pensamentos sobre como nem sempre os planos acontecem conforme o esperado. "Planejamos muitas coisas, mas no fim, a vida segue o roteiro escrito por Deus", dizia a reflexão que a influenciadora compartilhou.

Pouco tempo depois, a criadora de conteúdo, que está em Madri ao lado do namorado Vini Jr., publicou um versículo bíblico. A mensagem falava sobre não temer: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida; de quem terei medo?".

Repercussão nas redes sociais

As publicações de Virginia Fonseca rapidamente repercutiram entre os internautas. Alguns apontaram uma possível indireta ao ex-marido, Zé Felipe, enquanto outros lembraram que esse tipo de reflexão é comum no conteúdo diário da influenciadora nas redes sociais.

Uma fã comentou: “Todo mundo que acompanha ela sabe que todos os dias ela faz esses posts, não tem nada a ver”. Por outro lado, um internauta opinou: “Ela não é inocente, postou porque sabia que ia render assunto”.

O término de Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe anunciou o fim de seu relacionamento com Ana Castela nesta terça-feira (29/12). A informação foi divulgada pelo próprio cantor em um comunicado nos stories de seu perfil no Instagram.

No comunicado, ele afirmou que o término não foi resultado de brigas e destacou que a decisão ocorreu em comum acordo. A motivação, segundo o cantor, foi o desejo de ambos de seguir “caminhos individuais”.

"Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho”, escreveu Zé Felipe. Ele também declarou que continua amando a artista e acredita na reciprocidade do sentimento, apesar da decisão de seguirem trajetórias diferentes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

virginia fonseca

virginia

Zé Felipe

zé felipe e ana castela

Ana Castela
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SHOWS

Interiores do Pará se preparam para o réveillon com festas à beira-mar, aparelhagem e grandes nomes

Programações gratuitas movimentam Salinópolis, Bragança, Soure, Salvaterra, Marabá e Altamira

31.12.25 12h52

FESTAS

De Anitta a Guns N’ Roses: Belém terá agenda histórica de shows em 2026

Capital paraense se consolida como rota das grandes turnês com maratona de pré-carnaval e shows de ícones como Gilberto Gil e Djavan.

31.12.25 8h00

LUTO

Retrospectiva: relembre os famosos que morreram em 2025

Lista relembra nomes do Pará, do Brasil e do mundo que morreram ao longo do ano

30.12.25 23h44

AGENDA

Carabao comanda maratona de shows no Réveillon paraense

Com uma agenda frenética, a aparelhagem que atravessa a capital e o interior

30.12.25 17h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

VIRALIZOU

Lembra dela? Internautas dizem que campeã do BBB está 'irreconhecível' e ela rebate críticas

Vencedora do Big Brother Brasil (BBB) 23 afirma que não se incomoda com comentários e detalha rotina de saúde e cuidados

01.01.26 8h30

TELEVISÃO

BBB é destaque entre os Reality Shows previstos para 2026 no Brasil; veja a lista!

Emissoras como Record, SBT e Band também preparam estreias e novas temporadas de seus programas de entretenimento mais populares

01.01.26 8h40

dica

Novelas turcas: veja uma lista de produções emocionantes para assistir no Globoplay

Veja detalhes de 'Leyla: Sombras do Passado', 'Mãe', 'O Último Verão' e 'Hercai: Amor e Vingança', disponíveis na plataforma de streaming do Grupo Globo

01.01.26 8h30

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (01/01)?

O filme 'As Panteras' vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra', na TV Globo

01.01.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda