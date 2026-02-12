Capa Jornal Amazônia
AQNO e Nat Esquema celebram as pistas de dança do Pará com EP

“No Esquema” apresenta ao público novas versões de faixas de “Latino Brega Love”, explorando o “Rock Doido” paraense e outras sonoridades eletrônicas em uma experiência imersiva de pista

O Liberal
fonte

AQNO e Nat Esquema apresentam “NO ESQUEMA - #LBLremixes” (Dani Maresia)

Disponível nas plataformas de streaming, o projeto “No Esquema - #LBLremixes” surge com o propósito das pistas, aproveitando a energia do carnaval e o desejo de apresentar ao mundo a nova vertente da música eletrônica produzida na Amazônia. O trabalho compila novas versões de faixas do álbum “Latino Brega Love”, do cantor e compositor AQNO, contando com a curadoria e direção artística da DJ e pesquisadora Nat/Esquema. Ambos assinam a direção criativa da obra, que congrega diversos nomes da nova produção musical amazônica. O lançamento oficial ocorre em todas as plataformas digitais por meio da ONErpm.

Pensado para o contexto das danças, AQNO revisita cinco canções de seu disco lançado em 2025 pelo selo Natura Musical, além de incluir uma faixa inédita e exclusiva. Sob a pesquisa de Nat/Esquema, o EP abre espaço para experimentações sonoras e estabelece um diálogo direto com a vida noturna de Belém, onde a DJ frequentemente atua, colocando a pista no centro do processo criativo como um local de escuta e intercâmbio de linguagens.

A iniciativa reúne produtores que expandem e atualizam estéticas amazônicas, como o tecnobrega e o rock doido. Em cada faixa, os colaboradores imprimem sua própria leitura de pista e referências pessoais, evidenciando suas identidades sonoras únicas.

“Fazer um projeto de remixes exige desapego, pois é abrir sua obra para novas visões. Quando decidimos reinterpretar o ‘Latino Brega Love’ para as pistas, o foco foi dar liberdade total para os produtores. O resultado foi satisfatório porque cada um trouxe sua marca. Quem conhece o trabalho desses artistas identificará suas assinaturas nas canções. Isso celebra a força diversa da música amazônica; somos especialistas em traduzir referências do nosso próprio jeito”, diz AQNO destaca.

A faixa “Carniceira (Sal na Talarica)” ganha a roupagem da DJ Lofi Houseboy, expoente das experimentações do rock doido. “Zouk Love (Noiadance Love)” é produzida pela multi-instrumentista Layse, trazendo o molho de Rondônia através das referências do Noiadance, som eletrônico das periferias de Porto Velho. “Reset (Pro-player do Caquiado)” fica a cargo do produtor e beatmaker Helrydobeat, que também adiciona versos inéditos à música. Em “Já Me Vu (Na Garupa do Exfera)”, os beats são assinados por Exfera (Banda Samaúma), que também produz a autoral “No Esquema”, um feat com MC Íra e Leona Vingativa que reforça o tom coletivo e periférico do álbum. Ampliando o território, o maranhense Brunoso contribui em “Jambu no Cuxá (Double Cuxá)”, parceria de AQNO com Dona Onete.

Nat/Esquema com a sua experiência como DJ permite uma conexão entre tradição e modernidade, unindo tecnobrega, eletrônico, pop e funk. “No Esquema” funciona como um manifesto sobre a diversidade na pista e o papel criativo de quem constrói o cenário atual do tecnobrega com originalidade.

Nat afirma: “AQNO e eu queríamos reunir produtores que traduzissem a diversidade das nossas festas. O projeto envolve artistas que fazem o cenário acontecer com trabalhos muito consistentes. Como o ‘Latino Brega Love’ já é um álbum rico em pesquisa, repensar as faixas foi um desafio gratificante. O projeto nasce como uma experimentação para a pista e um diálogo entre linguagens artísticas vivas e atuantes”.

