AQNO agita festa contra combustíveis fósseis durante a COP 30 em Belém
Evento paralelo reuniu artistas, ativistas e movimentos climáticos na Cidade Velha, em Belém
Ao som de “Banzeiro”, de Dona Onete, o cantor marabaense AQNO animou a festa “COP 30 – A Party Driven Process”, realizada na noite do último sábado (15/11) em uma casa de shows no bairro da Cidade Velha, em Belém. No repertório, o artista apresentou clássicos do brega paraense, incluindo sucessos da Companhia do Calypso, banda marcada pela passagem da cantora Mylla Karvalho, conterrânea do cantor.
O encontro foi organizado pelo Observatório do Clima (OC), em parceria com a Fossil Fuel Treaty Initiative, e reuniu ativistas, jornalistas, produtores culturais e representantes de movimentos engajados no enfrentamento ao uso de combustíveis fósseis. A festa integrou a programação paralela à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorre em Belém.
VEJA MAIS
Além da apresentação de AQNO, a celebração contou com um show-manifesto formado por músicas que fazem críticas diretas à indústria de combustíveis fósseis. A noite também teve performance da DJ Nat/Esquema, que levou ao público um set com produções musicais da Amazônia.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA