AQNO agita festa contra combustíveis fósseis durante a COP 30 em Belém

Evento paralelo reuniu artistas, ativistas e movimentos climáticos na Cidade Velha, em Belém

Jeferson Hoenisch
fonte

Festa da COP30 em Belém tem show de AQNO e ato pelo fim dos combustíveis fósseis (Reprodução/Instagram)

Ao som de “Banzeiro”, de Dona Onete, o cantor marabaense AQNO animou a festa “COP 30 – A Party Driven Process”, realizada na noite do último sábado (15/11) em uma casa de shows no bairro da Cidade Velha, em Belém. No repertório, o artista apresentou clássicos do brega paraense, incluindo sucessos da Companhia do Calypso, banda marcada pela passagem da cantora Mylla Karvalho, conterrânea do cantor.

O encontro foi organizado pelo Observatório do Clima (OC), em parceria com a Fossil Fuel Treaty Initiative, e reuniu ativistas, jornalistas, produtores culturais e representantes de movimentos engajados no enfrentamento ao uso de combustíveis fósseis. A festa integrou a programação paralela à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorre em Belém.

'Latino Brega Love', novo álbum do cantor paraense AQNO, será lançado nesta quinta (17)
O álbum tem a participação de Dona Onete, Gang do Eletro, Layse e Casa de Maniva

Paraenses dominam categoria 'Brega do Ano' no Prêmio Multishow 2024
Manu Bahtidão, Gaby Amarantos, Raidol, Viviane Batidão, Zaynara e Aqno disputam o troféu; premiação será em 3 de dezembro, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo no Multishow e TV Globo

Além da apresentação de AQNO, a celebração contou com um show-manifesto formado por músicas que fazem críticas diretas à indústria de combustíveis fósseis. A noite também teve performance da DJ Nat/Esquema, que levou ao público um set com produções musicais da Amazônia.

Palavras-chave

AQNO

COP 30

COP 30
