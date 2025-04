'Latino Brega Love', novo álbum do cantor paraense AQNO, será lançado nesta quinta (17)

A partir de 17 de abril (quinta-feira), às 11h, o cantor e compositor AQNO lança seu segundo álbum, “Latino Brega Love”. O trabalho promove uma imersão nos ritmos amazônicos e conta com participações de Dona Onete, Gang do Eletro, Casa de Maniva e Layse. Além disso, as faixas são acompanhadas por um filme que apresenta performances artísticas para cada música: “LBL: Um Show de Amores”.

O álbum narra a trajetória do artista marabaense, influenciado pela latinidade amazônica paraense, e faz um passeio pela arte. AQNO, cantor pop queer com referências em Madonna e Dona Onete, reúne neste trabalho todas as peças do quebra-cabeça de sua identidade — desde a intersecção entre elementos regionais e influências pessoais, que resultam em uma linguagem musical pop, até os contos autênticos e universais presentes em suas letras (todas autorais).

Sobre o conceito do álbum, AQNO explica:

“Assim como as ondas do rádio trouxeram ritmos das ilhas para a Amazônia, esse projeto é uma experimentação artística através do tempo e dos sons. A narrativa se concentra na musicalidade, sem amarrar-se a uma história linear — é um compilado de contos distintos, imersos na Latina Brega Pop amazônica. Fala sobre música popular brasileira feita aqui, mas que aborda um dos temas mais universais: o amor e seus desdobramentos.”

Produção e colaborações

A produção do álbum teve assinatura de grandes nomes da música brasileira: Sandoval Filho (MA), Felipe Cordeiro (PA) e Cuper (BA). As participações incluem:

Dona Onete em “Jambu no Cuxá”

Gang do Eletro e Casa de Maniva em “Maniçoba”

Layse em “Zouk Love”

Segundo AQNO, a missão foi “encontrar a intersecção entre elementos regionais, influências pessoais e uma linguagem pop universal, sem fórmulas saturadas. Em cada faixa, buscamos equilibrar o que é ‘origem’, o que é ‘AQNO’ e o que é ‘para o mundo’ — especialmente nas colaborações, onde outro artista entra no universo que criamos.”

O filme: “LBL: Um Show de Amores”

O álbum ganha vida com o filme homônimo, que conecta cada faixa a uma performance visual. Direção: AQNO e Mariana Almeida, que também assina a fotografia, junto com João Aranha. Coreografia: Hian Maniva. Direção de arte: AQNO e Bianca Machado.

O filme transporta o espectador para cenários cotidianos de uma Amazônia diversa, ampliando a experiência musical. AQNO destaca: “Amo criar texturas visuais para minha música, seja através da moda, das artes ou da cena. O filme potencializa o som e a experiência, reunindo criadores de várias áreas e aproximando o público do processo artístico — como se estivessem no set conosco.”

Incentivo cultural

“Latino Brega Love” foi selecionado pelo edital Natura Musical, via Lei Semear (Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado). A plataforma já financiou mais de 80 projetos no Pará até 2022, incluindo Dona Onete, Raidol, Nic Dias e festivais como Mana, Lambateria e Psica.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)