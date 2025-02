AQNO e Dona Onete unem gerações e territórios paraenses em ‘Jambu no Cuxá’

AQNO e Dona Onete liberam nas plataformas digitais no dia 14 de fevereiro, o single “Jambu no Cuxá”, com apresentação da Natura Musical. A canção nasce da junção de diferentes paisagens sonoras do Pará, costurando referências e expandindo horizontes.

A música é uma parceria com a Rainha do Carimbó Chamegado e com os produtores Sandoval Filho e Felipe Cordeiro, ela vem acompanhada de um vídeo documental e traz elementos de carimbó com texturas de pop eletrônico, refletindo uma troca de gerações repleta de generosidade, aprendizados e reciprocidade.

“O vídeo veio como uma necessidade inegociável do meu coração de registrar esse encontro tão lindo com a Dona Onete. Eu já vinha de uma bateria de produção de dois videoclipes super produzidos (Sobrou Pra Vc e Maniçoba) e não tinha nada audiovisual mapeado para esse single, até por conta da agenda dela e seus cuidados de saúde, então fomos sempre condicionados pela disponibilidade da nossa rainha. Então eu e minha produção pensamos que a oportunidade de gravar a voz dela podia também ser a oportunidade de criar um vídeo documental desse encontro de gerações, assim surgiu a ideia de trazer o público pra perto do dengo desse encontro, afinal não é todo dia que se pode sentar do lado de Dona Onete e apreciar suas histórias, espero que o vídeo traga as pessoas pra perto desse sentimento, afinal ‘Jambu no Cuxá’ também é uma história muito especial, contada/cantada por nós dois”, conta AQNO.

Na sua caminhada musical, o artista traz referências que ampliam o conceito de música regional, fruto da proximidade entre a terra onde vive, o sudeste do Pará, e o estado do Maranhão. Já Dona Onete carrega a força ancestral de quem ajudou a construir esse universo. Juntos, criaram uma faixa que mostra como é diversa e pulsante a cultura desse estado que tem dimensões de um país.

“Uma honra absurda gravar com ela, é como ter uma benção e validação quase que definitiva pro meu trabalho! A troca com a Dona Onete, de artista para artista, foi carinhosa, generosa, atenciosa, preocupada. Ver a música se transformando no timbre, no sotaque, no jeito de cantar tão único dela, foi incrível e estou imensamente feliz com esse resultado e de poder mostrar pro mundo que eu contei uma história com a nossa maior contadora de histórias, a rainha do carimbó chamegado”, elogia o cantor.

O projeto tem como fio condutor um encontro gastronômico inusitado entre os estados irmãos que se conectam por uma linha de trem que liga Marabá, cidade do sudeste paraense, onde AQNO viveu a maior parte de sua vida, e São Luís, capital do Maranhão.