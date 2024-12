VÍDEO: Dona Onete recebe alta hospitalar e tranquiliza fãs: 'Vou ficar quietinha'

Uma boa notícia para os admiradores da cantora Dona Onete! A artista de 85 anos, conhecida como a Rainha do Carimbó Chamegado, usou suas redes sociais na noite desta sexta-feira (20/11) para informar que recebeu alta hospitalar. Internada desde o último dia 13 de dezembro, Dona Onete estava sob cuidados médicos no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém, tratando de uma infecção urinária. A hospitalização foi uma medida preventiva para evitar complicações, considerando sua idade.

Em um vídeo publicado no Instagram, Dona Onete aparece bem e expressa sua felicidade por estar de volta para casa. Ela aproveitou para agradecer pelas orações e mensagens de carinho que recebeu de fãs, amigos e familiares durante o período de internação. Assista:

"Muito obrigada a toda a equipe do Hospital Beneficente Portuguesa que cuidou tão bem de mim. Agora é repousar em casa e seguir as orientações médicas. Vou ficar quietinha, prometo", escreveu na legenda do vídeo.

A artista também tranquilizou os seguidores, afirmando que o pior já havia passado e reforçou que foi muito bem cuidada pela equipe médica.