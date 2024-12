Prêmio Multishow 2024: veja quais artistas paraenses concorrem nas categorias

A 31ª edição do Prêmio Multishow 2024 ocorre no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (03). Na premiação deste ano, o Pará conquistou oito indicações. Os artistas paraenses Gaby Amarantos, Raidol, Viviane Batidão, Zaynara e Aqno estão indicados em "Categoria Brasil", “Brega do Ano” e "Revelação do Ano".

A cantora Viviane Batidão concorre em "Categoria Brasil", como representante da região Norte. A artista também está entre as indicadas na categoria "Brega do Ano". Veja os outros paraenses indicados nesta classe:

Daqui Pra Sempre - Manu Bahtidão e Simone Mendes

Me Libera – Gaby Amarantos feat. Banda Uó

Não Vou te Deixar - Gaby Amarantos e Pabllo Vittar

Outra Vez - Raidol e Viviane Batidão

Quem Manda em Mim - Zaynara feat. Pabllo Vittar

Sobrou pra Você - AQNO

Zaynara, intérprete do hit "Quem Manda Em Mim", também teve uma segunda indicação: a cametaense concorre em "Revelação do Ano" ao lado de outros quatro artistas.