Prêmio Multishow homenageia Anitta na noite desta terça-feira (03/12); saiba mais

A 31ª edição do Prêmio Multishow será realizada na noite desta terça-feira (4) com a participação de grandes artistas nacionais, que disputam honrarias concedidas em diversas categorias. A cantora Anitta receberá o Troféu Vanguarda o primeiro da carreira da atriz.

O prêmio de Anitta será entregue pelas mãos de Fernanda Abreu, em uma cerimônia de homenagem à cantora. A expectativa é que Anitta realize uma grande performance ao vivo na programação do Multishow.

A cantora carioca é uma das recordistas da premiação e já venceu 20 troféus, sendo nomeada 60 vezes. Na noite desta terça, Anitta vai concorrer pelos prêmios de Clipe TVZ do Ano (“Mil Veces”), Artista do Ano, Álbum do Ano (“Funk Generation”), Capa do Ano (“Funk Generation”) e Funk do Ano (“Joga Pra Lua”, com Dennis DJ e Pedro Sampaio).

Mas a favorita às premiações da noite não é a Anitta. A cantora Liniker desponta como um dos destaques dessa edição, embalada pelo sucesso do álbum “Caju”. A artista concorre em 11 categorias, incluindo Clipe TVZ do Ano, Hit do Ano, Artista do Ano e Álbum do Ano. Anitta, Gloria Groove e Pabllo Vittar aparecem logo na sequência com cinco indicações.

Além do próprio canal multishow, a premiação será transmitida pela TV Globo, após o capítulo de ‘Mania de Você’. A apresentação da cerimônia será realizada por Tadeu Schmidt, Tatá Werneck e Kenya Sade