Tata Werneck se emociona ao falar sobre relação do Paulo Gustavo com o Prêmio Multishow

Em coletiva de imprensa virtual do Prêmio Multishow na tarde desta terça-feira (26/11), Tata Werneck se emocionou ao falar do amigo Paulo Gustavo, que faleceu durante a pandemia da covid-19, em 2021. A apresentadora do programa Lady Night relembrou quando teve que voltar a apresentar o Prêmio em 2022: "O prêmio que apresentei no ano seguinte foi muito difícil porque eu só fiquei pensando no meu amigo"

Os dois chegaram a apresentar juntos o evento juntos e ela conto que: "A última vez que eu encontrei o Paulo foi no Prêmio Multishow".

Antes de responder o quanto o prêmio a faz lembrar do amigo, a atriz brincou dizendo que estava maquiada para responder, mas logo após ela não segurou a emoção e foi as lágrimas.

Chorando, Tata desabafou: “É impossível não lembrar dele, porque ele foi muito importante para o prêmio Multishow”.

Em 2024, será o oitavo ano que Werneck apresentará o evento. Nesta edição, ela estará ao lado de Tadeu Schmidt e Kenya Sade, que ocorrerá na próxima terça-feira (03/12), no Rio de Janeiro. A transmissão é pelo canal do Multishow, da Rede Globo.