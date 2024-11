Tatá Werneck chora ao revelar abuso: 'Eu estava desesperada'; veja

Tatá Werneck não conteve as lágrimas durante o "Lady Night" ao falar sobre um assunto delicado que viveu. O programa exibido na noite de segunda-feira (04), no Multishow, tinha como entrevistada a atriz Débora Falabella.

A apresentadora revelou ter passado por um abuso há muitos anos ao citar sobre o monólogo "Prima Facie", onde a atriz interpreta uma advogada que questiona o Judiciário após se tornar vítima de um estupro. Tatá disse ter assistido a peça com os pais e eles lembraram a situação de violência sexual vivida por ela ao fazer a denúncia à polícia.

"Estou emocionada porque fui assistir a essa peça com meus pais. Nunca falei disso porque tenho medo de falar sobre isso... Eles lembraram quando eu passei por uma situação super séria, e as perguntas que me faziam sempre diminuíam ou descredibilizavam o que eu dizia. Desculpa, gente, perdi o controle aqui”, contou, emocionada.

"Descredibilizavam como se eu não estivesse falando a verdade. Perguntavam: ‘Como ele era? Ele estava vestindo o quê? Mas você estava assim? Por que você não gritou? Por que não chamou a polícia?’ Porque eu estava com medo. Eu estava desesperada", completou Tatá.

Débora Falabella concordou com a apresentadora. “Claro, e a gente talvez nem se lembre de tudo porque está passando por um trauma”, disse. “Eu lembro que só pensava: ‘Eu preciso sobreviver. Qualquer coisa que eu pudesse fazer para sobreviver, eu faria’”, lembrou Tatá.

"Prima Facie" foi escreita por Suzie Miller e narra a história de Tessa (Débora Falabella), uma jovem advogada criminalista no auge de sua carreira, conhecida por defender homens acusados de violência sexual. A trama ganha uma nova perspectiva quando Tessa se torna vítima de um estupro e passa a enfrentar as contradições do sistema de Justiça.