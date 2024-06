Tatá Werneck fala sobre crise com Rafa Vitti: 'Tínhamos perdido a conversa, mas não a pu**ria'

A entrevista de Tatá Werneck no programa Conversa com Bial, de Pedro Bial, ainda tem repercutido na web. Um dos pontos conversados entre eles foram os momentos difíceis que a atriz viveu no seu casamento com Rafa Vitti.

Ela contou que durante a pandemia da covid-19, em 2020, a relação enfrentou dificuldades. Tatá contou que o casal viveu uma crise ao perder a comunicação durante a período: "Em um momento do relacionamento vivemos uma crise, justamente porque tínhamos perdido a conversa, mas não perdeu a pu**ria. Ficamos um tempo como inquilinos na pandemia, mas recuperamos, hoje em dia temos amor, conversa e sexo".

A atriz disse ainda que o momento foi superado, e fez bastantes elogios ao Rafa Vitti como pai. Tata também comentou sobre a constante cobrança que as mulheres enfrentam em relação à maternidade.

"O Rafa é um pai maravilhoso", ressaltou. "Mas por fazer mais do mínimo, ele é um herói. E sempre as pessoas estão sempre me cobrando. Se fosse o contrário: um homem que trabalha tanto e ainda é um pai maravilhoso, esse cara seria louvado", desabafou Tatá.

Eles estão juntos desde 2017.