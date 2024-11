Jeff Moraes, músico paraense, fará um circuito de apresentações no Rio de Janeiro

Entre os dias 19 e 22 de novembro, os cariocas terão a oportunidade de prestigiar, em diferentes lugares da cidade, as apresentações do artista paraense Jeff Moraes. Os shows estão marcados para o dia 19, 20, 21 e 22, nos SESCs Copacabana, Quitandinha, Ramos e São Gonçalo, no Rio de janeiro. O músico paraense, que se destaca pela sonoridade amazônica com influência do pop em suas composições, já se apresentou ao lado de Carlinhos Brown e Iza, no carnaval de Salvador em 2023.

“Tambor & Beat” é o primeiro álbum lançado pelo artista, o qual possui uma carreira muito sólida construída ao longo de mais de dez anos. Através desse trabalho, o artista se apresentou em diversos municípios paraenses, grandes festivais regionais como o “Psica” e a “Semana dos Povos Indígenas”. Jeff, natural da capital paraense e oriundo do bairro da Pedreira, periferia da cidade, iniciou sua carreira em 2008. Durante o auge das batucadas e ocupações em Belém, o artista firmou suas raízes no teatro de rua e nas manifestações culturais, exaltando a negritude e abordando temas sensíveis como o genocídio da juventude preta em suas composições.

Formado pela Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará, a nova fase de Jeff, a qual misturava beats, uma performance de dança nos palcos e novos temas como o afeto gay, assumindo uma postura muito mais pop, teve início em 2021. No mesmo ano, seu primeiro álbum “Tambor & Beat” foi lançado com 8 músicas de autoria do artista, que buscava aprofundar sua relação com o cenário musical nacional. O álbum rendeu ao artista apresentações ao lado das cantoras Iza e Rachel Reis no evento “Novembro Negro” promovido pela Devassa em novembro de 2022. No ano seguinte, em 2023, Jeff Moraes estreou no carnaval de Salvador ao lado de Carlinhos Brown e, novamente, a cantora Iza.

Dito isso, a população do Rio de Janeiro pode aguardar um show com muito carimbó, guitarrada e marabaixo combinado com beats. A turnê do artista é realizada através do edital Cultural Pulsar do Sesc. “Acho que essa turnê do disco é um passo importantíssimo para carreira nacional que é o que eu estou buscando agora. Ser um artista conhecido nacionalmente. Por fazer música pop, fazer música preta da Amazônia”, contou o cantor.

Seu lançamento foi em 2021 e o DVD do álbum “Tambor & Beat” foi lançado na Feira do Açaí no ano seguinte, com gravação realizada no Teatro Waldemar Henrique. A escolha do lugar para fazer o lançamento foi para reafirmar as raízes do músico com as batucadas das ruas e praças de Belém. Pois a Feira reúne boêmios e trabalhadores da cidade em um mesmo espaço para curtir a noite belenense com manifestações culturais.

Jeff Moraes é atualmente membro da Academia Prêmio Multishow e, além dos quatro shows na cidade do Rio de Janeiro, ele terá outras agendas para cumprir no sudeste do Brasil. Dia 29, em São Paulo, o artista se apresenta na festa J’Treme, e também estará no Prêmio Multishow, como integrante da Academia.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)