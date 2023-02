'Minha Boca Treme': Bloco do cantor Jeff Moraes sai neste domingo em Belém

Neste domingo (12), Belém recebe o lançamento do bloco de carnaval "Minha Boca Treme", idealizado pelo cantor e artista multimídia, Jeff Moraes. A festa começa a partir das 15h, na praça do Carmo com um cortejo cultural que percorrerá as ruas da cidade velha até a casa de show Rebujo. A ideia do bloco é mexer com variadas sensações dos brincantes, visualidade, com os pernaltas no traslado, sabores, com a rodada de cachaça de jambú, e música com extensa programação.

As cantoras Mariana Brandão, Camila Castro, Ruth Costas e Roberta Brandão (baile das SEREIONAS) vão puxar o cortejo pelas ruas da cidade velha junto com a banda Filhos da Erva composta por Diego Maciel , Wendel Raiol e Pauer Martins. Gigi Furtado, Naimme, Joelma Claudia, Mariza Black, Raidol e Gláfira serão as participações especiais do show de Jeff Moraes. Tifanny Boo e Scarlety Quenn vão apresentar pocket shows. Um show da cantora Sandrinha irá encerrar a noite e a discotecagem da festa ficará por conta das Djs Jack Sainha e Shayra Brotero.

Segundo o cantor, "a ideia é trazer o carnaval da Amazônia com peculiaridades que temos como a erva do jambú e também a musicalidade”. Vale destacar que quem adquirir o ingresso poderá assistir a programação completa do show. Outro momento especial deste lançamento será o encontro do encerramento do Bloco do Papai, de Manoel Cordeiro com a concentração do Minha Boca Treme, de Jeff Moraes, na praça do Carmo.

Para o guitarrista esse encontro espontâneo entre as programações é mais um motivo de festa. "Esse é o primeiro contato de muitos que podem vir. Porque eu sempre quis trabalhar com o Jeff, que é um artista com muita potência. Podemos criar uma cena no carnaval. A competência individual é certa mas sozinhos somos fracos, juntos somos forte”, declarou Manoel Cordeiro.

O lançamento do Bloco Minha Boca Treme é mais uma etapa na carreira de Jeff Moraes. O cantor, lançou em setembro de 2022, na Feira do Açaí, o dvd do trabalho autoral intitulado Tambor e Beat. O artista tem uma trajetória marcada pelas batucadas de ruas, fruto das ocupações de Belém. Além disso, Jeff também se tornou reconhecido por cantar o repertório de carnaval em blocos tradicionais da cidade.

Agende-se

Bloco Minha Boca Treme

Data: 12/02

Hora: a partir das 15h

Local: cortejo gratuito com concentração às 15h, na Praça do Carmo até o Rebujo

Mais informações: (91) 983002103