Cantor paraense Jeff Moraes estreia no carnaval de Salvador

A ginga afroamazônida de Jeff Moraes vai estrear no carnaval de Salvador, na próxima quinta-feira (16), no Circuito Barra-Ondina. O artista paraense vai se apresentar ao lado da cantora Iza, Carlinhos Brown e entre outras atrações.

No bloco Foliassa, o artista vai apresentar músicas autorais e os clássicos do carnaval. O artista já começou o ano com uma agenda intensa no pré-carnaval de Belém, além de se apresentar em blocos tradicionais da cidade, como Kalango e Auroras, puxou o samba enredo das crias do Curro Velho, apresentou o clássico concurso de fantasias Rainhas das Rainhas e ainda lançou o bloco Minha Boca Treme, que saiu em cortejo pelas ruas da Cidade Velha.

“Eu estou muito feliz de ir para Salvador. Acho que é uma oportunidade muito grande, muito mágica. Eu estou colhendo agora um fruto de um trabalho que já venho desenvolvendo há mais de dez anos na cidade. Acredito muito que todo trabalho que eu venho desenvolvendo voltado para o Carnaval, voltado para as batucadas, para a rua, tudo isso faz parte desse trabalho que eu desenvolvo. Então, eu estou feliz, o que eu vou levar na mala para Salvador sem dúvida nenhuma é todo o calor do norte. É algo que mais rico a gente tem, que é a nossa essência, que é a nossa cultura, que é a nossa musicalidade e sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que vai ser linda que é misturar o dendê de Salvador com o Jambu do Pará e aí vamos fazer essa mistura gostosa”, comemora o artista.

VEJA MAIS

Essa será a segunda vez que Jeff se apresenta em Salvador em menos de seis meses. O primeiro show aconteceu em novembro de 2022 no evento da Devassa, no teatro Castro Alves, e reuniu vários nomes de artistas que são promessas da nova cena nacional. O artista multimídia tem o objetivo de alcançar uma carreira nacional. Em janeiro deste ano, se apresentou na noite Se Rasgum, na Feira SIM São Paulo.

Jeff Moraes é um artista multimídia afroamazônida. O cantor paraense já soma dez anos de carreira. Em 2021, lançou o primeiro álbum da carreira chamado Tambor e Beat. Em 2022, circulou com a turnê de divulgação do CD no palco do 5º Festival Marajoara de Cultura Amazônica, em Soure, e em Altamira no VIII Festival Canção da Transamazônica (FECANT).

Além de cantor, Jeff também é ator. Ele conta que sua trajetória na arte começa na beira do rio, às margens do rio Guamá, no Curro Velho. Lá o artista descobriu que tinha potencialidades artísticas.

Jeff diz que vem da periferia e diz que nunca passou por nenhum tipo de projeto que lhe ajudasse com possibilidades para se tornar um artista. "O Curro Velho veio potencializar os meus fazeres artísticos e a partir disso comecei a buscar meus objetivos", destacou o cantor e compositor.

Depois desta fase de encontro com a arte, Jeff começou a cantar nos bares de Belém, mas ele faz questão de ressaltar que foi na rua, nas batucadas e nas ocupações culturais da cidade que descobriu que não era apenas um cantor.

Sua obra está disponível nas plataformas digitais como Spotify e Youtube. Atualmente Jeff tem focado em criar relação com o mercado nacional. No começo deste ano, o cantor se apresentou na noite Se Rasgum, na programação da SIM São Paulo.