O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Após liderança, Jonas paga promessa e toma banho pelado no BBB 26

Líder da semana, modelo fez gesto após festa e relembrou episódio polêmico do passado com '22'

Hannah Franco
fonte

BBB 26: líder da semana, Jonas toma banho nu (Reprodução/Globo)

O participante Jonas Sulzbach cumpriu, na madrugada desta quinta-feira (12), uma promessa feita dias antes de conquistar a liderança no BBB 26. O modelo afirmou que tomaria banho sem roupa no Quarto do Líder caso vencesse a prova. Após garantir a coroa da semana e encerrar a festa em sua homenagem, ele realizou o combinado.

A atitude ocorreu depois da celebração dedicada ao líder. Jonas se despediu dos colegas de confinamento, subiu ao Quarto do Líder e entrou no banheiro. Sem hesitar, tirou a roupa e tomou banho, conforme havia prometido durante o programa.

Durante o programa ao vivo, em uma ação de patrocinador, o influenciador Gil do Vigor fez referência à promessa. “Jonas, teve uma promessa que… Ai, Brasil”, brincou, utilizando um de seus bordões. O modelo reagiu com risos e desconversou no momento, mas horas depois cumpriu o que havia dito.

Nas redes sociais, internautas comentaram a cena e relembraram a promessa feita ainda antes da liderança.

Polêmica no BBB 12 marcou trajetória

Jonas já havia se envolvido em um episódio polêmico quando participou do BBB 12. Na época, um vídeo íntimo atribuído a ele foi divulgado na internet. Após deixar o programa, o próprio modelo confirmou a veracidade das imagens.

O caso repercutiu e rendeu ao participante o apelido de “Jonas 22”. Em entrevistas posteriores, ele afirmou que a situação o incomodou e que não queria ser reconhecido apenas pela aparência.

Dentro da casa, nesta edição, Jonas já chorou durante uma festa ao falar sobre o estereótipo que carrega. Em conversa com Sarah Andrade, desabafou: “Eu tenho muitas coisas que quero mudar. Sofri coisas depois do programa, eu quero mudar esse estereótipo, não sou só isso. Via os comentários: ‘vou ver o Jonas só por isso’. Não sou só o meu corpo”.

.
