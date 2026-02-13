Prova do Líder BBB 26: confira brothers que seguem na disputa da resistência

A Prova do Líder do BBB 26 segue na manhã desta sexta-feira, 13, com os participantes em uma disputa de resistência após o fim da liderança de Jonas Sulzbach. Na dinâmica, os brothers ocupam plataformas giratórias e enfrentam rodadas eliminatórias ao longo da noite.

A cada rodada, um participante é definido como "mestre da rodada" e fica fora das plataformas. Ele sorteia dois dados: o da "consequência", que define uma punição para outro jogador na cabine, e o do "mestre", que determina quem assume o seu lugar na disputa.

Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, caso a prova se estenda até o programa ao vivo desta sexta-feira, 13, os participantes restantes disputarão um jogo de sorte para definir o novo líder.

Durante o programa ao vivo, Chaiany foi a primeira a deixar a prova. A decisão foi tomada por Marciele, responsável pela primeira rodada eliminatória.

Até às 7h50 desta terça, Alberto Cowboy, Breno, Gabriela, Jonas, Jordana, Juliano, Marcelo, Marciele, Maxiane e Samira seguem na disputa, enfrentando a plataforma giratória em busca da liderança da semana.

Quem já deixou a Prova do Líder

- Chaiany foi eliminada da prova após ser escolhida por Marciele na primeira rodada.

- Edilson desistiu da prova do Líder.

- Em seguida, Ana Paula Renault também desistiu da prova do Líder.

- Solange Couto desistiu da competição pela liderança.

- Leandro foi eliminado após ser escolhido por Maxiane.

- Alberto Cowboy escolhe Milena para ser a sexta eliminada da disputa.

- Após quase 9 horas de disputa, Babu Santana deixa a prova do Líder.