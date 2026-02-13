Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Prova do Líder BBB 26: confira brothers que seguem na disputa da resistência

Durante o programa ao vivo, Chaiany foi a primeira a deixar a prova após ser eliminada por Marciele

Estadão Conteúdo

A Prova do Líder do BBB 26 segue na manhã desta sexta-feira, 13, com os participantes em uma disputa de resistência após o fim da liderança de Jonas Sulzbach. Na dinâmica, os brothers ocupam plataformas giratórias e enfrentam rodadas eliminatórias ao longo da noite.

A cada rodada, um participante é definido como "mestre da rodada" e fica fora das plataformas. Ele sorteia dois dados: o da "consequência", que define uma punição para outro jogador na cabine, e o do "mestre", que determina quem assume o seu lugar na disputa.

Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, caso a prova se estenda até o programa ao vivo desta sexta-feira, 13, os participantes restantes disputarão um jogo de sorte para definir o novo líder.

Durante o programa ao vivo, Chaiany foi a primeira a deixar a prova. A decisão foi tomada por Marciele, responsável pela primeira rodada eliminatória.

Até às 7h50 desta terça, Alberto Cowboy, Breno, Gabriela, Jonas, Jordana, Juliano, Marcelo, Marciele, Maxiane e Samira seguem na disputa, enfrentando a plataforma giratória em busca da liderança da semana.

Quem já deixou a Prova do Líder

- Chaiany foi eliminada da prova após ser escolhida por Marciele na primeira rodada.

- Edilson desistiu da prova do Líder.

- Em seguida, Ana Paula Renault também desistiu da prova do Líder.

- Solange Couto desistiu da competição pela liderança.

- Leandro foi eliminado após ser escolhido por Maxiane.

- Alberto Cowboy escolhe Milena para ser a sexta eliminada da disputa.

- Após quase 9 horas de disputa, Babu Santana deixa a prova do Líder.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

Prova

Líder
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FESTA

Alok e Vintage Culture elevam o Carnaval do Pará ao cenário eletrônico

Os maiores nomes da música eletrônica nacional consolidam o estado como um destino estratégico ao misturar batidas tecnológicas com a tradição das ruas paraenses

13.02.26 8h00

REPERCUSSÃO

BBB 26: Equipe de Maxiane se pronuncia após sister virar meme por make borrada; vídeo

Os administradores da página de Maxi no Instagram usaram o perfil na última quarta-feira (11) para comentar sobre o assunto

12.02.26 15h47

MÚSICAS

AQNO e Nat Esquema celebram as pistas de dança do Pará com EP

“No Esquema” apresenta ao público novas versões de faixas de “Latino Brega Love”, explorando o “Rock Doido” paraense e outras sonoridades eletrônicas em uma experiência imersiva de pista

12.02.26 13h16

CELEBRIDADES

Bruna Linzmeyer divulga fotos raras com a namorada nas redes sociais; confira

Bruna Linzmeyer e Kin Saito, que atua como diretora de futebol feminino, assumiram publicamente o namoro em dezembro de 2023

10.02.26 8h38

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB 26

Após ser eliminada da Prova do Líder, Milena suja roupas de Cowboy no BBB 26

Sister bagunçou pertences do rival na manhã desta sexta-feira (13)

13.02.26 8h06

BBB 26

Prova do Líder BBB 26: confira brothers que seguem na disputa da resistência

Durante o programa ao vivo, Chaiany foi a primeira a deixar a prova após ser eliminada por Marciele

13.02.26 8h28

RAINHAS 2026

Benemérito do Paysandu preserva acervo de quase três décadas do Rainha das Rainhas

Osmar Belarmino Marques iniciou trajetória no concurso em 1997 e esteve à frente da mobilização que levou mais de 100 mesas ao Hangar em 2026

13.02.26 8h00

CULTURA

Bloco Chulé de Pato completa 25 anos e faz a festa nas ruas do Guamá, em Belém

Celebração será no meio da rua com direito a ‘Parabéns Pra Você’ e bolo para os brincantes

13.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda