Rainha das Rainhas 2026: público pode conferir detalhes de fantasias vencedoras em Belém

Que tal conferir de perto a beleza e a riqueza de detalhes das fantasias vencedoras do concurso Rainha das Rainhas 2026? Pois isso vai ser possível a partir desta sexta-feira (20) até 1º de março, no Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém, quando essas referências do evento promovido anualmente pelo Grupo Liberal, que em 2026 chegou a sua 78ª edição, poderão ser contempladas pelo público no horário comercial desse espaço comercial. A abertura de "Rainha das Rainhas - A Exposição" se dará nesta sexta, às 17h, com a presença das rainhas, da coordenação do concurso e do superintendente do Shopping Bosque Grão-Pará, Aldemberg Melo. Na ocaisão, as rainhas receberão seus presentes do Grão-Pará.

O 78º Rainha das Rainhas teve como vencedoras, em um total de 15 candidatas: a Rainha das Rainhas 2026, Layane Santos, do Guará Acqua Park ; a 1ª princesa, Carlen Baia, do Clube de Engenharia; a 2ª princesa, Ronara Furtado, do Pará Clube; a 3ª princesa, Tharsila Barros, do COCB, e a 4ª princesa, Eduarda Barra, do Clube do Remo.

A coordenadora do Rainha das Rainhas 2026, Meg Martins, detalha como vai funcionar a exposição das fantasias da 78ª edição do concurso. "Essa exposição é uma forma de trazer a beleza das rainhas para o público. As pessoas vão poder ir lá, ver de perto, entender os detalhes de cada peça, o que a maioria só vê pela televisão. É uma forma de deixar mais perto do público a grandiosidade do Rainha das Rainhas".

Evolução

Meg chama a atenção de que a mostra serve, em particular, para valorizar o trabalho dos estilistas das candidatas do concurso, que se dedicam uma temporada toda para a grande noite do evento, que este ano ocorreu no dia 7 deste mês no Hangar - Convenções & Feiras da Amazônia. "Este ano, nós temos o fato de que todas as rainhas são de fora de Belém. Os estilistas, também, à exceção do estilista do Clube do Remo, o João Bosco, que é daqui mesmo. Isso é muito interesante por que mostra que o Rainha se estendeu para o Pará todo. É maravilhoso para a gente", destaca Meg Martins.

As fantasias permanecerão à mostra no Shopping Bosque Grão-Pará até 1º de março. Meg Martins lembra a importância estrutural das fantasias para o Rainha das Rainhas. "Sem fantasias, simplesmente não há concurso, e por isso é que temos que enaltecer o trabalho dos nossos estilistas, dos nossos clubes, das nossas meninas. Mas, fundamentalmente, os estilistas, porque são eles que têm a genialidade de criar obras tão lindas". Meg ressalta que ao longo da trajetória do Rainha das Rainhas esse trabalho dos estilistas foi evoluindo. As fantasias foram ficando mais luxuosas, com mais detalhes, mais criativas, inclusive, com o uso da tecnologia.

A edição histórica do Rainha das Rainhas em 2026 está atrelada ao fato das celebrações dos 50 anos da TV Liberal e 80 anos do Jornal O Liberal. Além disso, constitui-se em uma homenagem a Romulo Maiorana, idealizador e fundador do Grupo Liberal. "Seu Romulo iria ficar muito feliz se visse aonde chegou o Rainha das Rainhas, desde o começo em 1947, de a gente relembrar como eram as fantasias, até agora onde chegamos. E a tendência é só melhorar a cada ano", salienta Meg Martins.

Identidade

A gerente de Marketing do Shopping Bosque Grão-Pará, Raphaella Rocha, ressalta a contribuição cultural do concurso. "O Bosque Grão-Pará é reconhecido por sediar alguns dos principais eventos e exposições da cidade, e quando falamos em Carnaval no Pará, o Rainha das Rainhas é, sem dúvida, um dos acontecimentos mais emblemáticos e tradicionais do nosso calendário cultural. Por isso, trazer para o shopping a exposição das fantasias vencedoras é uma forma de celebrar essa história e aproximar o público de toda a grandiosidade do concurso".

"Aqui, o visitante poderá observar de perto cada detalhe, cada criação artística, cada elemento que compõe essas fantasias que encantaram o público no desfile. Durante a exposição, o Bosque se transforma em uma grande passarela da criatividade, da beleza e da riqueza cultural do nosso Carnaval. Queremos que todos possam viver essa experiência, admirar e registrar tudo de perto até o dia 1º de março", pontua Raphaella Rocha. Em 2026, o Bosque Grão-Pará completa 11 anos no mercado paraense e foi um dos patrocinadores dos 78º Rainha das Rainhas.

Sobre essa iniciativa, Raphaella destaca: "Patrocinar o Rainha das Rainhas é investir diretamente em um patrimônio cultural do Pará. Estamos falando de um concurso com quase oito décadas de história, reconhecido como um dos maiores espetáculos de fantasia e beleza da Amazônia e declarado patrimônio cultural imaterial do estado. Apoiar essa tradição é fortalecer a cultura paraense, valorizar a criatividade dos estilistas, a dedicação das candidatas e, sobretudo, dar visibilidade aos sonhos de tantas meninas e mulheres que se enxergam nesse palco".

"Para o Bosque Grão-Pará, é uma honra contribuir para que esse evento siga crescendo, inspirando e emocionando o público. É um investimento na identidade, na memória afetiva e no orgulho do nosso estado". "Rainha das Rainhas - A Exposição" pode ser conferida no piso superior, próximo da Zara, de domingo a domingo, no horário de funcinonamento do shopping.

O Rainha das Rainhas 2026 contou com patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará, além do apoio da Porte Engenharia. A concessionária Revemar foi responsável pelo prêmio do ano, um automóvel Peugeot 208.



Serviço:

"Rainha das Rainhas - A Exposição"

Abertura: 17h de 20 de fevereiro de 2026,

no espaço superior do Shopping Bosque

Grão-Pará, na avenida avenida Centenário, 1052,

em Val-de-Cans, Belém (PA)

Visitação até 1º de março de 2026,

no horário de funcionamento do shopping