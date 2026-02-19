Capa Jornal Amazônia
Ator Eric Dane, de “Grey’s Anatomy”, morre aos 53 anos

O ator lutava contra a Esclerose Lateral Amiotrófica

O Liberal

O ator Eric Dane, conhecido por seus papéis em ‘Grey’s Anatomy’ e ‘Euphoria’, faleceu nesta quinta-feira (19) aos 53 anos de idade. A notícia foi confirmada pela revista People, após a batalha do artista contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Dane, que interpretou Mark Sloan na série ‘Grey’s Anatomy’ e Cal Jacobs em ‘Euphoria’, havia revelado em abril do ano passado seu diagnóstico de ELA. A doença neurodegenerativa é a mesma que acometeu o físico britânico Stephen Hawking (1942-2018), e a declaração do ator foi dada com exclusividade à revista People.

O anúncio da doença e o apoio familiar

Na ocasião do anúncio, Eric Dane expressou gratidão pelo suporte familiar. "Fui diagnosticado com ELA. Sou grato por ter minha amorosa família ao meu lado enquanto enfrentamos este próximo capítulo", disse ele. O ator era casado com a atriz Rebecca Gayheart, com quem teve dois filhos: Billie Beatrice, de 15 anos, e Georgia Geraldine, de 13.

O artista também mencionou seu desejo de continuar trabalhando, pedindo privacidade. "Sinto-me sortudo por poder continuar trabalhando e estou ansioso para retornar ao set de Euphoria na semana que vem. Peço, gentilmente, que vocês deem privacidade para mim e para minha família durante esse período", completou.

O que é Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)?

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma condição neurodegenerativa rara que causa fraqueza muscular e dificuldades motoras. A doença compromete o sistema nervoso central, resultando na degeneração dos neurônios motores e, consequentemente, na perda de controle sobre movimentos e funções vitais, como a fala e a respiração.

Engajamento na luta contra a ELA

Em setembro do ano passado, Eric Dane estrelou uma campanha para a Organização Não Governamental (ONG) I Am ALS. A iniciativa busca acolher, apoiar e fornecer recursos a pessoas diagnosticadas com a Esclerose Lateral Amiotrófica.

Em um vídeo divulgado pela associação, Dane afirmou: "Olá. Sou Eric, ator, pai e agora uma pessoa que vive com ELA. Há mais de um século, a ELA é incurável e não aceitamos mais o status quo. Precisamos do caminho mais rápido para a cura. E é por isso que me associei à I Am ALS na luta pelo progresso. Nossa meta? Um bilhão de dólares nos próximos três anos."

Ele prosseguiu detalhando os objetivos da campanha: "Juntos, renovaremos a lei histórica, a lei para a ELA, e levaremos tratamentos promissores a milhares de pacientes como eu e, finalmente, lutaremos para acabar com esta doença. Há muito mais a aprender, muito mais a fazer, e precisamos fazer isso agora. Acesse o link abaixo para doar, participar e fazer parte da luta pelo progresso", finalizou Dane.

Ausência no Emmy e desabafo

Na mesma época da campanha, Eric Dane era aguardado para apresentar uma categoria no Emmy Awards, que ocorreu no Peacock Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele estava previsto para subir ao palco com Jesse Williams para entregar o prêmio de Melhor Direção em Série de Drama, mas não compareceu ao evento, e a organização não explicou sua ausência.

Em uma entrevista emocionante ao programa Good Morning America, o ator chorou ao abordar sua condição. "Eu acordo todos os dias e sou imediatamente lembrado de que isso está acontecendo. Não é um sonho", relatou ele.

Descrevendo o avanço da doença, Dane desabafou: "Meu lado esquerdo está funcionando, meu lado direito parou completamente. Acho que daqui a alguns meses, também não terei mais minha mão esquerda. É preocupante". Apesar dos desafios, ele mantinha a esperança: "No meu íntimo, não sinto que este seja o meu fim; estou lutando o máximo que posso. Há tanta coisa nisso que está fora do meu controle".

