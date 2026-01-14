Mãe de Virginia relata episódio de crise de ansiedade enquanto estava sozinha: ‘Foi horrível’

A mãe da influenciadora Virginia, Margareth Serrão, usou suas redes sociais nesta terça-feira (13) para relatar um episódio de crise de ansiedade que teve de madrugada enquanto estava sozinha em sua residência. Impossibilitada de pedir ajuda, a mãe de Virginia conferiu a pressão arterial, que estava normal e, logo em seguida, começou a escutar louvores para tentar se acalmar.

"Eu não consegui dormir essa noite. Me deu uma crise de ansiedade tão forte que, do nada, eu comecei a sentir uma falta de ar, um aperto no coração, uma angústia, desespero e medo, uma mistura de coisas e sentimentos. Comecei a rezar para ver se isso passava", explicou Margareth Serrão, detalhando os sintomas.

Um dia antes de passar pela crise de ansiedade, Margareth passou por um procedimento cirúrgico para implantar uma lente intraocular no olho esquerdo. A cirurgia tinha como principal objetivo substituir a lente natural do olho, que já havia ficado opaca e desgastada com o passar dos anos.

Término de relacionamento

Recentemente, a mãe de Virginia Fonseca também terminou seu relacionamento de 11 meses com o cantor Danilo Nascimento. Logo após a decisão, começaram a circular alguns vídeos pela internet com supostas provas de que o músico teria traído Margareth com outra mulher enquanto eles ainda estavam juntos.

"Estão publicando aí que eu estava traindo a Margareth, mas eu encontrei com essa moça depois que eu cheguei da Bahia. Eu cheguei da Bahia, a gente começou a conversar e eu fui na casa dela, mas, durante meu namoro com a Margareth não. Agora depois que a gente terminou, que a gente não tem mais nada aí eu sou solteiro e é normal conversar com outras pessoas, ela conversar com outros rapazes, é normal", rebateu Danilo Nascimento após as acusações na web.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)