Mulher revela que mãe de Virginia foi traída pelo ex-namorado: ‘Um desejo claro de ganhar fama’

O término do relacionamento recente entre Margareth Serrão e Danilo Nascimento causou muita polêmica nas mídias sociais. Logo após o anúncio vir à tona, começaram a circular vídeos pela internet com supostas provas de que o músico teria traído a mãe da influenciadora Virginia Fonseca com outra mulher enquanto os dois ainda estavam juntos em uma relação que durou o total de 11 meses em 2025.

"Estão publicando aí que eu estava traindo a Margareth, mas eu encontrei com essa moça depois que eu cheguei da Bahia. Eu cheguei da Bahia, a gente começou a conversar e eu fui na casa dela, mas, durante meu namoro com a Margareth não. Agora depois que a gente terminou, que a gente não tem mais nada aí eu sou solteiro e é normal conversar com outras pessoas, ela conversar com outros rapazes, é normal", rebateu o músico Danilo Nascimento depois das acusações.

Pronunciamento da amante

Além do vídeo da suposta traição publicado nas mídias sociais, uma mulher citada como Janny Morais chegou a revelar ao Portal Leo Dias, por meio de áudios em conversas, que teve um caso de quatro anos com Danilo Nascimento e que continuou mesmo quando ele iniciou o namoro com a mãe de Virginia. "Conheci Danilo ainda em 2022, antes dele se envolver com Margareth", relatou a amante.

Segundo Janny, a relação dos dois foi evoluindo com o passar do tempo e ficou séria em 2023 até o músico começar a demonstrar “um desejo claro de ganhar fama”. Foi então que ele assumiu o namoro com Margareth em fevereiro de 2025 e, mesmo com a exposição pública sobre a família, nunca deixou de ir ver a amante.

Algumas mensagens trocadas por eles pelo Instagram mostram ele falando sobre motel com a mulher e sobre um encontro que teria acontecido no dia 11 de dezembro de 2025. Após o exposed da amante ao Leo Dias, o músico confirmou que teve um encontro com ela, mas continuou firme com a sua versão de que não houve nenhuma infidelidade dele enquanto namorava com Margareth Serrão.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)