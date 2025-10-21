Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, comenta rumores de desavença entre Virginia e Ana Castela

A mãe do cantor Zé Felipe, Poliana Rocha, usou as redes sociais na noite desta terça-feira (21), para falar sobre a relação entre Virginia Fonseca, ex-esposa do artista, e Ana Castela, atual namorada do cantor.

Nos Stories do Instagram, Poliana compartilhou um post que reproduzia uma suposta declaração de Virginia sobre a vida amorosa do ex-marido. Na mensagem, a influenciadora dizia desejar felicidades a Zé Felipe e elogiava como a "Boiadeira" trata os filhos do casal. “A rivalidade é só por conta da internet”, afirmou a mãe de Zé Felipe, destacando que, fora das redes sociais, não há conflito entre as duas.

Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em maio deste ano. Juntos, são pais de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 1 ano.