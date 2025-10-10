Após fim de affair com Vini Jr., Virginia aparece com moletom de Zé Felipe

Virginia Fonseca compartilhou nos stories do Instagram, nesta sexta-feira (10), a música “Desocupa”, de Matheus Vargas, ex-cunhado. O trecho diz: "Meu coração não é mais seu lugar. Desocupa! É loucura deixar um solteiro preso. Se lugar de solteiro é na rua, no meio da bagunça, pegando gente nua.”

Enquanto cantava, a dona da Wepink colocou o moletom de Zé Felipe. Ele usou a mesma peça em um restaurante de Lisboa, em Portugal, em novembro de 2022, de acordo com registros nas publicações da influenciadora.

Recentemente, Virginia confirmou o fim do romance com Vini Jr. O término ocorreu após o jornalista Leo Dias revelar uma troca de mensagens do jogador com a modelo Day Magalhães, com elogios e marcando encontros na Espanha.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)