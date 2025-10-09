Virginia posta mensagem após pedido de desculpas de Vini Jr.

Virginia Fonseca publicou, nesta quarta-feira (8), uma mensagem religiosa em seu Instagram após o jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid, se pronunciar sobre o fim do relacionamento entre os dois. A postagem foi feita poucas horas depois do pedido público de desculpas do atleta.

"Senhor, entrego meu caminho a ti e declaro que cada decisão que eu tomar hoje será conforme a tua vontade", escreveu Virginia, citando o versículo Provérbios 3:5-6. A mensagem foi acompanhada da música Tudo Entregarei, de Fernandinho, reforçando o tom de reflexão espiritual.

Pedido público de desculpas de Vini Jr.

Em comunicado divulgado na noite de quarta-feira (8), Vini Jr. reconheceu erros e afirmou ter se decepcionado consigo mesmo pela forma como conduziu o relacionamento. O jogador destacou o carinho e respeito que sente por Virginia e disse que o vínculo entre os dois foi sincero, mesmo sem oficialização do namoro.

"Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente, vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir", iniciou o atleta.

Na sequência, o atacante mencionou o envolvimento com a influenciadora: "Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madri pra me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só pra estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei".

‘De coração aberto’, diz o jogador

Vini Jr. encerrou o texto afirmando que deseja um recomeço mais maduro e transparente: "Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito".

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)