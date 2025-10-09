Capa Jornal Amazônia
'Não sou moleque', diz Vini Jr. em resposta a suposta affair após polêmica; entenda

Modelo e irritou com atitude diante de promessa de Vini Jr. e chamou o atleta do Real Madrid de “maníaco"

Gabrielle Borges
fonte

Vini Jr supostamente se desculpou por mensagens por "falsa promessa" feita a modelo apontada como affair (Divulgação/ Real Madrid)

Ao que tudo indica, a influenciadora Virginia Fonseca não era a única que estava na mira do jogador Vini Jr. O atleta do Real Madrid chegou a combinar viagem com outras mulheres, entre elas a modelo Day Magalhães e com a também modelo  Anna Carolina, para Málaga, na Espanha.

Mas, ao que parece, ele não deu a total continuidade aos planos, o que deixou Anna desconfiada e gerar uma certa polêmica e o atacante disse a ela que “não é moleque”. Saiba mais abaixo.

De acordo com a modelo Anna Carolina, ela e Vini Jr haviam combinado de fazer uma viagem juntos, mas o atleta não enviou as passagens, como havia sido o combinado entre eles. A conversa dos dois foi divulgada pelo portal Leo Dias e mostra o jogador brasileiro bastante arrependido. Confira um trecho do pedido de desculpas de Vini Jr: 

“Desculpa baby. Te entendo perfectamente.Foi mal. Mas sobre a viagem eu confirmei. Não sou um mlk [moleque] pra te mandar as coisas e depois cancelar. Me desculpa de verdade”, escreveu Vini Jr. “Começamos da forma errada e espero que as coisas melhorem e não temos essa impressão uma do outro tá bom?! A amizade e respeito sempre em primeiro lugar”disse o jogador.

Em resposta, Anna disse ser “sapiosexual” e que gostava de ser cortejada. "Acho que o cortejo é essencial até mesmo para mim  sentir vontade em você”, relatou. Sou sapiosexual gosto de apreciação intelectual que isso seja mútuo, passei até um pouco do meu limite para agradar você", completou a modelo

Mais conversas vazadas

Em outra conversa com o jogador, a modelo chamou o atleta de “maníaco” e “egocentrista”, após o famoso pedir fotos sensuais dela.

(…) Eu não sou o tipo de mulher que vai ficar te mandando vídeo sendo que você não fez nada pra merecer um vídeo meu, entendeu? Mais fácil você assinar um OnlyFans, ver um X video, entendeu? Porque pra mim isso já passa a ser coisa de maníaco, de verdade”, disparou a modelo.

Até o momento, nem o jogador ou a assessoria comentaram sobre o episódio.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

.
