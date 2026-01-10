Anitta leva os Ensaios ao Mangueirão, celebra público de Belém e promete retornar à cidade
Projeto de pré-Carnaval foi realizado pela primeira vez na Região Norte e teve temática inspirada no 'Cosmos'
Com ingressos esgotados e registro de filas na área externa do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, desde as primeiras horas da tarde, a estreia da turnê Ensaios da Anitta em Belém, no sábado (10), foi marcada por grande expectativa do público. Pela primeira vez, o projeto de pré-Carnaval da cantora foi realizado na Região Norte, reunindo ‘Anitters’ de diferentes idades.
VEJA MAIS
Antes do espetáculo acabar, ainda no palco, Anitta afirmou que ‘adorou se apresentar na capital paraense’ e declarou que pretende ‘voltar a Belém’ em outras ocasiões. O Ensaios finalizou com “Boys Don't Cry” e teve também rock doido da música o “Show das Poderosas”.
A edição deste ano dos ‘Ensaios’ tem como temática o “Cosmos”. E, como sempre, Anitta não decepcionou. Ela chegou ao palco usando um look dourado inspirado em seu signo, Áries, reforçando a proposta astrológica do espetáculo.
Visivelmente animada, a artista destacou a recepção do público local e afirmou que Belém ocupa um lugar especial nesse momento da turnê. “Eu estou muito feliz, muito grata. A energia daqui é surreal, as pessoas são muito animadas, muito para cima. Então, estou bem feliz de estar fazendo isso acontecer aqui”, disse em coletiva de imprensa, o qual o Grupo Liberal participou.
Repertório
O show teve uma longa duração, ultrapassando quatro horas de apresentação, com direito a muita coreografia da artista e o seu balé. Ao longo da noite, Anitta apresentou um repertório que mesclou hits de diferentes fases da carreira com clássicos carnavalescos.
A apresentação começou com “Avisa Lá”, lançada em 2022 em parceria com Lexa e Pocah. Na sequência, o público cantou músicas como “Sei Que Tu Me Odeia” e “Ai Papai”, gravadas com Hitmaker e MC Danny, além de “Combatchy”, parceria com Lexa e Luísa Sonza.
O clima carnavalesco ganhou ainda mais força quando a cantora incluiu no setlist músicas tradicionais do axé e sucessos que marcaram o Carnaval brasileiro. O público respondeu em coro a canções como “Faraó”, de Margareth Menezes, e “Céu da Boca”, de Ivete Sangalo, transformando o Mangueirão em um grande bloco.
Pará marca presença
A estreia em Belém também foi marcada por participações especiais. A primeira convidada a subir ao palco foi MC Danny, que animou a plateia com seus hits e chamou atenção pelo figurino escolhido: um look inspirado nas cores da bandeira do Pará.
Em seguida, duas artistas paraenses provocaram forte reação do público. Viviane Batidão, que estava vestida de “Lua”, e Gaby Amarantos, do signo Leão, foram recebidas, individualmente, com entusiasmo e ampliaram a representatividade local no palco do show.
Anitta e Viviane Batidão cantaram juntas “Só Pra Tu”, música que mistura funk e tecnomelody e se tornou um dos maiores sucessos do álbum da cantora, lançado oficialmente no palco do ‘Global Citizen: Amazônia’, em novembro de 2025. A participação de Vivi era uma das mais aguardadas pelos fãs desde o anúncio do evento em Belém. Além da parceria, a artista paraense também apresentou alguns de seus sucessos.
Já Gaby Amarantos subiu ao palco interpretando músicas do álbum ‘Rock Doido’, trabalho que, segundo a própria Anitta, tem grande admiração. Ao entrar em cena, Gaby convocou o público a cantar em coro “Sal” e “Endoida”.
“Eu tenho amado essa energia artística daqui desde que vim gravar ‘No Chão Novinha’. Foi maravilhoso. Voltar com essa música que eu amei tanto e misturar a vibe daqui com a minha, que também tem um sample de funk do Rio, para mim é o máximo”, afirmou Anitta ainda na coletiva.
Além do show no palco e das surpresas, a estrutura do evento incluiu uma atração que movimentou o público antes e durante a apresentação: uma tirolesa instalada no estádio, permitindo que fãs atravessassem parte do Mangueirão nas alturas, ampliando a experiência do espetáculo.
Looks viram atração à parte
Os figurinos usados pelo público nos Ensaios da Anitta também chamaram atenção.Os fãs apostaram em produções com muito brilho, peças metálicas, prata e referências aos signos do zodíaco, seguindo o conceito “Cosmos” da edição 2026.
Muitos Anitters relataram que se organizam com meses de antecedência para planejar os looks, que acompanham o tema escolhido pela cantora a cada temporada.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA