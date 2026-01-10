Capa Jornal Amazônia
Anitta leva os Ensaios ao Mangueirão, celebra público de Belém e promete retornar à cidade

Projeto de pré-Carnaval foi realizado pela primeira vez na Região Norte e teve temática inspirada no 'Cosmos'

Amanda Martins e Hannah Franco
fonte

Anitta lota Mangueirão com 'Ensaios' 2026 (Wagner Santana / O Liberal)

Com ingressos esgotados e registro de filas na área externa do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, desde as primeiras horas da tarde, a estreia da turnê Ensaios da Anitta em Belém, no sábado (10), foi marcada por grande expectativa do público. Pela primeira vez, o projeto de pré-Carnaval da cantora foi realizado na Região Norte, reunindo ‘Anitters’ de diferentes idades. 

Anitta leva repertório com hits e parcerias para os Ensaios no Mangueirão; confira o que tocou

Antes do espetáculo acabar, ainda no palco, Anitta afirmou que ‘adorou se apresentar na capital paraense’ e declarou que pretende ‘voltar a Belém’ em outras ocasiões. O Ensaios finalizou com “Boys Don't Cry” e teve também rock doido da música o “Show das Poderosas”. 

A edição deste ano dos ‘Ensaios’ tem como temática o “Cosmos”. E, como sempre, Anitta não decepcionou. Ela chegou ao palco usando um look dourado inspirado em seu signo, Áries, reforçando a proposta astrológica do espetáculo. 

Visivelmente animada, a artista destacou a recepção do público local e afirmou que Belém ocupa um lugar especial nesse momento da turnê. “Eu estou muito feliz, muito grata. A energia daqui é surreal, as pessoas são muito animadas, muito para cima. Então, estou bem feliz de estar fazendo isso acontecer aqui”, disse em coletiva de imprensa, o qual o Grupo Liberal participou. 

Repertório 

O show teve uma longa duração, ultrapassando quatro horas de apresentação, com direito a muita coreografia da artista e o seu balé. Ao longo da noite, Anitta apresentou um repertório que mesclou hits de diferentes fases da carreira com clássicos carnavalescos.

A apresentação começou com “Avisa Lá”, lançada em 2022 em parceria com Lexa e Pocah. Na sequência, o público cantou músicas como “Sei Que Tu Me Odeia” e “Ai Papai”, gravadas com Hitmaker e MC Danny, além de “Combatchy”, parceria com Lexa e Luísa Sonza.

O clima carnavalesco ganhou ainda mais força quando a cantora incluiu no setlist músicas tradicionais do axé e sucessos que marcaram o Carnaval brasileiro. O público respondeu em coro a canções como “Faraó”, de Margareth Menezes, e “Céu da Boca”, de Ivete Sangalo, transformando o Mangueirão em um grande bloco.

Pará marca presença

A estreia em Belém também foi marcada por participações especiais. A primeira convidada a subir ao palco foi MC Danny, que animou a plateia com seus hits e chamou atenção pelo figurino escolhido: um look inspirado nas cores da bandeira do Pará. 

Em seguida, duas artistas paraenses provocaram forte reação do público. Viviane Batidão, que estava vestida de “Lua”,  e Gaby Amarantos, do signo Leão,  foram recebidas, individualmente, com entusiasmo e ampliaram a representatividade local no palco do show. 

Anitta e Viviane Batidão cantaram juntas “Só Pra Tu”, música que mistura funk e tecnomelody e se tornou um dos maiores sucessos do álbum da cantora, lançado oficialmente no palco do ‘Global Citizen: Amazônia’, em novembro de 2025. A participação de Vivi era uma das mais aguardadas pelos fãs desde o anúncio do evento em Belém. Além da parceria, a artista paraense também apresentou alguns de seus sucessos. 

Já Gaby Amarantos subiu ao palco interpretando músicas do álbum ‘Rock Doido’, trabalho que, segundo a própria Anitta, tem grande admiração. Ao entrar em cena, Gaby convocou o público a cantar em coro “Sal” e “Endoida”.

“Eu tenho amado essa energia artística daqui desde que vim gravar ‘No Chão Novinha’. Foi maravilhoso. Voltar com essa música que eu amei tanto e misturar a vibe daqui com a minha, que também tem um sample de funk do Rio, para mim é o máximo”, afirmou Anitta ainda na coletiva. 

Além do show no palco e das surpresas, a estrutura do evento incluiu uma atração que movimentou o público antes e durante a apresentação: uma tirolesa instalada no estádio, permitindo que fãs atravessassem parte do Mangueirão nas alturas, ampliando a experiência do espetáculo.

Looks viram atração à parte

Os figurinos usados pelo público nos Ensaios da Anitta também chamaram atenção.Os fãs apostaram em produções com muito brilho, peças metálicas, prata e referências aos signos do zodíaco, seguindo o conceito “Cosmos” da edição 2026. 

Muitos Anitters relataram que se organizam com meses de antecedência para planejar os looks, que acompanham o tema escolhido pela cantora a cada temporada.

Palavras-chave

Ensaios da Anitta

ensaios da anitta em belém

cultura
Cultura
.
