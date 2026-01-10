A cantora Anitta realiza, neste sábado (10), o Ensaios da Anitta no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém. Esta é a primeira vez que o projeto de pré-Carnaval acontece na Região Norte, com a capital paraense escolhida para abrir a temporada 2026. A apresentação tem duração prevista de mais de quatro horas.

Com o tema “Cosmos”, o show traz referências à astrologia. No palco, a cantora apresentou um figurino inspirado em seu signo, Áries, integrando o conceito visual da turnê. A proposta faz parte da identidade do projeto neste ano.

Anitta leva repertório com hits e parcerias para os Ensaios no Mangueirão; confira o que tocou

O show iniciou com a canção “Avisa Lá”, lançada em 2022 em parceria com Lexa e Pocah. Na sequência, Anitta incluiu no repertório músicas como “Sei Que Tu Me Odeia” e “Ai Papai”, ambas gravadas com Hitmaker e MC Danny, além de “Combatchy”, parceria com Lexa e Luísa Sonza.