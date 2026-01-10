VÍDEO: Ensaios da Anitta montam tirolesa no Mangueirão durante show em Belém
Estrutura permite que fãs atravessem parte do estádio durante a programação do evento
Além das mais de quatro horas de apresentação previstas no repertório, o show de pré-Carnaval “Ensaios da Anitta”, realizado pela primeira vez em Belém neste sábado (10), no Estádio do Mangueirão, inclui uma atividade que tem movimentado o público antes e durante a apresentação. Uma estrutura de tirolesa foi montada no local, permitindo que os fãs atravessem parte do estádio nas alturas.
VEJA MAIS
A atração integra a programação do evento e tem registrado grande procura. Para participar da experiência, o público chega a aguardar cerca de 50 minutos na fila para realizar um percurso com duração aproximada de um minuto.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA