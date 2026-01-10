Viviane Batidão é confirmada como convidada dos Ensaios da Anitta em Belém
Anúncio foi feito durante coletiva no Mangueirão e marca a estreia dos Ensaios da Anitta na Região Norte
A cantora Anitta confirmou, na tarde deste sábado (10), a participação da artista paraense Viviane Batidão como convidada especial do primeiro Ensaios da Anitta realizado em Belém. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa no Estadio do Mangueirão, marcando a estreia do evento na Região Norte.
Segundo Anitta, Viviane Batidão estará no palco ao seu lado no show que abre oficialmente o pré-Carnaval de 2026. A parceria celebra a música paraense e reforça a conexão da cantora com a cultura local. “Viviane Batidão, óbvio! A gente tem que cantar ‘Só Pra Tu’ juntas. Vamos tremer essa cidade!”, afirmou Anitta. As duas lançaram o feat juntos no show realizado no 'Global Citizen Festival: Amazônia'.
Durante a coletiva, a cantora também destacou sua admiração pela cultura e pela música do Pará. “Eu tenho amado essa energia artística daqui desde que vim gravar ‘No Chão Novinha’. Foi maravilhoso. Voltar com essa música que eu amei tanto e misturar a vibe daqui com a minha, que também tem um sample de funk do Rio, para mim é o máximo”, disse.
