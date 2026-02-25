Eliminada do BBB26, Maxiane assiste aos vídeos de Marciele com Jonas Sulzbach e dispara: 'chateada'

Após sua eliminação do BBB 26 com 63,21% dos votos, a pernambucana Maxiane participou do tradicional Bate-Papo BBB na madrugada desta quarta-feira (25). Durante a entrevista conduzida por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, a ex-sister foi confrontada com um compilado de cenas que mostravam a proximidade entre Jonas Sulzbach e Marciele dentro do confinamento.

O clima de revelação começou quando Ceci alertou: "Tenho que te contar uma coisa: tem uma relação dele dentro da casa que está gerando burburinho aqui fora". Demonstrando estar atenta ao jogo, Maxiane prontamente respondeu: "Eu imagino", deduzindo de imediato que o assunto envolvia a paraense Marciele.

Ao assistir às imagens, Maxiane revelou que suas percepções internas já apontavam para essa situação. "Eu sou extremamente intuitiva. Eu já sabia que ia sair hoje. E eu já sentia isso [sobre o casal], mas tinha medo de externalizar e pensar: 'Será que estou ficando maluca?'. Então, eu vi muito isso lá dentro", avaliou a influenciadora.

Questionada por Gil do Vigor sobre como se sentiria em relação a um possível envolvimento dos dois, a eliminada foi direta ao estabelecer seus limites de amizade: "Eu não pego os boys que as minhas amigas pegam. Eu ficaria chateada", confessou.

Apesar do desconforto com o triângulo amoroso, Maxiane não poupou elogios à sua própria experiência com Jonas, relembrando o envolvimento que tiveram: "Inclusive, o beijo é uma delícia mesmo, é gostoso e quente". No entanto, ela admitiu que a aproximação entre Marciele e o modelo a fez recuar estrategicamente para preservar sua imagem e sentimentos. "Eu sentia tanto isso que estava meio: 'Não quero ficar muito, não quero parecer que estou dando em cima ou investindo', porque sentia algo diferente ali. Eu não queria estar nesse lugar de trio", desabafou.