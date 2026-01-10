Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Anitta chega ao Mangueirão com look inspirado em Áries e anuncia Viviane Batidão como convidada

Usando um look dourado inspirado no signo de Áries, a artista reforçou a temática astrológica do pré-Carnaval deste ano

Hannah Franco

A cantora Anitta chegou ao Estádio do Mangueirão, em Belém, para a coletiva de imprensa na tarde deste sábado (10). Usando um look dourado inspirado no signo de Áries, a artista reforçou a temática astrológica do pré-Carnaval deste ano.

VEJA MAIS

image Ensaios da Anitta lotam Estádio do Mangueirão em Belém neste sábado (10)
Fãs da cantora chegam cedo para a primeira edição do evento de pré-Carnaval na Região Norte

image Ensaios da Anitta: fãs já formam filas no Mangueirão para o show
Público iniciou a concentração no início da tarde deste sábado (10)

Durante o encontro com a imprensa, Anitta também confirmou que a cantora paraense Viviane Batidão será uma das convidadas do projeto Ensaios, que integra o pré-Carnaval de Anitta. O evento marca a estreia dos tradicionais ensaios de pré-Carnaval de Anitta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ensaios da anitta em belém

Ensaios da Anitta

Anitta
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CASA CHEIA

Anitta leva os Ensaios ao Mangueirão, celebra público de Belém e promete retornar à cidade

Projeto de pré-Carnaval foi realizado pela primeira vez na Região Norte e teve temática inspirada no 'Cosmos'

10.01.26 23h33

ENDOIDA

Gaby Amarantos é a última atração convidada dos Ensaios da Anitta em Belém

Além de Gaby, Viviane Batidão e MC Danny também subiram ao palco do Mangueirão

10.01.26 22h32

TREME O MANGUEIRÃO

Viviane Batidão sobe ao palco dos Ensaios da Anitta e canta o hit 'Só Pra Tu'

A participação da artista paraense era uma das mais aguardadas da noite

10.01.26 21h42

Ê FARAÓ

Anitta transforma Ensaios em micareta com set de clássicos do Carnaval

A artista trouxe pela primeira vez o show de pré-Carnaval para o Norte do país

10.01.26 21h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

CASA CHEIA

Anitta leva os Ensaios ao Mangueirão, celebra público de Belém e promete retornar à cidade

Projeto de pré-Carnaval foi realizado pela primeira vez na Região Norte e teve temática inspirada no 'Cosmos'

10.01.26 23h33

ENSAIOS DA ANITTA

'Anitters' apostam em prata, brilho e signos para os Ensaios da Anitta em Belém

Fãs capricharam nos looks com a proposta "Cosmos", tema do show em 2026

10.01.26 20h21

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

ENDOIDA

Gaby Amarantos é a última atração convidada dos Ensaios da Anitta em Belém

Além de Gaby, Viviane Batidão e MC Danny também subiram ao palco do Mangueirão

10.01.26 22h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda