Anitta chega ao Mangueirão com look inspirado em Áries e anuncia Viviane Batidão como convidada
Usando um look dourado inspirado no signo de Áries, a artista reforçou a temática astrológica do pré-Carnaval deste ano
A cantora Anitta chegou ao Estádio do Mangueirão, em Belém, para a coletiva de imprensa na tarde deste sábado (10). Usando um look dourado inspirado no signo de Áries, a artista reforçou a temática astrológica do pré-Carnaval deste ano.
VEJA MAIS
Durante o encontro com a imprensa, Anitta também confirmou que a cantora paraense Viviane Batidão será uma das convidadas do projeto Ensaios, que integra o pré-Carnaval de Anitta. O evento marca a estreia dos tradicionais ensaios de pré-Carnaval de Anitta.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA