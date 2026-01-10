Ensaios da Anitta: fãs já formam filas no Mangueirão para o show

Neste sábado (10), Belém sedia a abertura da temporada 2026 do Ensaios da Anitta, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. Desde o início desta tarde, fãs da cantora já formam filas na área externa para garantir os melhores lugares no show, que está com ingressos esgotados e tem início previsto para as 16h. A movimentação foi registrada em vídeo por fã-clubes nas redes sociais, mostrando o engajamento do público para a primeira apresentação da turnê, que ainda percorrerá outras 10 capitais brasileiras.

O evento, que funciona como um pré-carnaval, é conhecido pelas apresentações de longa duração e pelo line-up com convidados de diversos gêneros, como pop, funk e o brega. Para este ano, a "Girl from Rio" optou por não divulgar antecipadamente os artistas que subirão ao palco 360 graus, aumentando a expectativa de quem já aguarda nos arredores da avenida Augusto Montenegro. Após oito anos de pedidos, o projeto chega à capital paraense com estrutura completa trazida pela Link Produtora.