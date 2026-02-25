Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Quem é Rafael Olarra? Conheça o suposto namorado do ator Pedro Pascal

Diretor foi visto com o astro de “The Last of Us” em Nova York e Los Angeles; aparições após o Valentine’s Day ampliaram especulações

Hannah Franco
fonte

Rafael Olarra e Pedro Pascal: saiba quem é o suposto namorado do ator. (Divulgação/TMZ/Reprodução/Instagram)

Especulações sobre um possível relacionamento entre o ator chileno-americano Pedro Pascal, de 50 anos, e o diretor criativo argentino Rafael Olarra ganharam força nesta semana após registros de paparazzi circularem nas redes sociais. Segundo o site TMZ, o artista foi visto ao lado de Olarra em momentos de proximidade, o que alimentou comentários sobre um suposto romance.

As primeiras imagens divulgadas mostram Pascal e Olarra caminhando juntos em Nova York, em direção a um restaurante. De acordo com o portal Just Jared, os dois deixaram o local no mesmo veículo na mesma noite. Os registros teriam sido feitos um dia após o Valentine’s Day, data em que se celebra o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, o que aumentou as interpretações de fãs nas redes sociais.

VEJA MAIS

image Wagner Moura revela que astro de Hollywood o ajudou a conseguir visto para morar nos EUA

image VÍDEO: concurso elege sósia de Pedro Pascal com prêmio de US$ 50 e burritos grátis por um ano
Evento inusitado celebrou o Dia dos Pais no hemisfério norte com humor e homenagem ao astro de “The Last of Us”

Até o momento, nenhum dos dois comentou publicamente as especulações.

Novas aparições em Los Angeles

Dias depois, novas fotos divulgadas pelo TMZ mostraram Pedro Pascal e Rafael Olarra durante um passeio por Beverly Hills, em Los Angeles. Nas imagens, os dois aparecem sorridentes e próximos. Em determinado momento, o ator surge com o braço na cintura de Olarra e encosta o rosto em seu ombro.

Ainda segundo o site, ambos foram abordados por um fotógrafo, mas não comentaram a natureza da relação. A ausência de confirmação oficial não impediu que os rumores continuassem repercutindo em sites de celebridades e entre fãs.

Quem é Rafael Olarra

Natural de Buenos Aires e criado em Gualeguaychú, na Argentina, Rafael Olarra construiu carreira no setor criativo após formação em cinema. Ao longo dos anos, atuou nas áreas de direção de arte, produção e desenvolvimento de imagem.

Entre os principais pontos da trajetória profissional de Olarra estão:

  • Atua como diretor de arte no Faena Group desde 2010, grupo ligado ao mercado de luxo e hospitalidade;
  • Desenvolve trabalhos como freelancer em campanhas de moda, publicidade, editoriais e exposições;
  • Manteve relacionamento público com o ator Luke Evans entre 2020 e 2021.

Antes das aparições em Los Angeles, Pascal e Olarra também teriam sido vistos juntos em Nova York, inclusive em um cinema, onde assistiram a uma sessão de “O Morro dos Ventos Uivantes”. De acordo com o jornal argentino La Nación, os dois já teriam vivido um breve envolvimento durante o período da pandemia e teriam se reaproximado recentemente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pedro pascal

rafael olarra

affair

Hollywood

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

RELAÇÃO

Eliminada do BBB26, Maxiane assiste aos vídeos de Marciele com Jonas Sulzbach e dispara: 'chateada'

A ex-sister aproveitou para dizer que não 'pega os boys das amigas'

25.02.26 8h48

MÚSICA

Nilson Chaves apresenta ‘Um Canto Amazônico’ em show intimista na Casa Namata

Cantor sobe ao palco no sábado (28), às 21h, com repertório que reúne clássicos e novas canções

25.02.26 8h00

FOLIA

Paolla Oliveira reage a desejo picante de fã e namorada: 'Que é isso, cara?'

Atriz dividiu com os seguidores registros de bastidores e momentos de descontração do Carnaval de 2026

24.02.26 10h45

Museu das Amazônias inicia pintura de painel com realidade aumentada de artista paraense

A obra assinada pelo artista Kambô Art marca o período de troca das exposições internas e pode ser acompanhada pelo público em tempo real

24.02.26 9h35

MAIS LIDAS EM CULTURA

RELAÇÃO

Eliminada do BBB26, Maxiane assiste aos vídeos de Marciele com Jonas Sulzbach e dispara: 'chateada'

A ex-sister aproveitou para dizer que não 'pega os boys das amigas'

25.02.26 8h48

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: vídeo de Ana Paula dançando viraliza e DJ internacional compartilha

Bob Sinclair, dono do hit “World, Hold On”, publicou o vídeo da sister se divertindo na pista de dança do reality

23.02.26 22h43

'DÁ-LHE A DENTADA'

VÍDEO: Marciele ensina 'rock doido' e fala da cultura do Pará no BBB 26

A paraense apresentou ritmo nortista e explicou expressão 'caqueado' durante conversa com Jordana

25.02.26 9h35

MÚSICA

Nilson Chaves apresenta ‘Um Canto Amazônico’ em show intimista na Casa Namata

Cantor sobe ao palco no sábado (28), às 21h, com repertório que reúne clássicos e novas canções

25.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda