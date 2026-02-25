Quem é Rafael Olarra? Conheça o suposto namorado do ator Pedro Pascal

Especulações sobre um possível relacionamento entre o ator chileno-americano Pedro Pascal, de 50 anos, e o diretor criativo argentino Rafael Olarra ganharam força nesta semana após registros de paparazzi circularem nas redes sociais. Segundo o site TMZ, o artista foi visto ao lado de Olarra em momentos de proximidade, o que alimentou comentários sobre um suposto romance.

As primeiras imagens divulgadas mostram Pascal e Olarra caminhando juntos em Nova York, em direção a um restaurante. De acordo com o portal Just Jared, os dois deixaram o local no mesmo veículo na mesma noite. Os registros teriam sido feitos um dia após o Valentine’s Day, data em que se celebra o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, o que aumentou as interpretações de fãs nas redes sociais.

Até o momento, nenhum dos dois comentou publicamente as especulações.

Novas aparições em Los Angeles

Dias depois, novas fotos divulgadas pelo TMZ mostraram Pedro Pascal e Rafael Olarra durante um passeio por Beverly Hills, em Los Angeles. Nas imagens, os dois aparecem sorridentes e próximos. Em determinado momento, o ator surge com o braço na cintura de Olarra e encosta o rosto em seu ombro.

Ainda segundo o site, ambos foram abordados por um fotógrafo, mas não comentaram a natureza da relação. A ausência de confirmação oficial não impediu que os rumores continuassem repercutindo em sites de celebridades e entre fãs.

Quem é Rafael Olarra

Natural de Buenos Aires e criado em Gualeguaychú, na Argentina, Rafael Olarra construiu carreira no setor criativo após formação em cinema. Ao longo dos anos, atuou nas áreas de direção de arte, produção e desenvolvimento de imagem.

Entre os principais pontos da trajetória profissional de Olarra estão:

Atua como diretor de arte no Faena Group desde 2010, grupo ligado ao mercado de luxo e hospitalidade;

Desenvolve trabalhos como freelancer em campanhas de moda, publicidade, editoriais e exposições;

Manteve relacionamento público com o ator Luke Evans entre 2020 e 2021.

Antes das aparições em Los Angeles, Pascal e Olarra também teriam sido vistos juntos em Nova York, inclusive em um cinema, onde assistiram a uma sessão de “O Morro dos Ventos Uivantes”. De acordo com o jornal argentino La Nación, os dois já teriam vivido um breve envolvimento durante o período da pandemia e teriam se reaproximado recentemente.