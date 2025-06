VÍDEO: concurso elege sósia de Pedro Pascal com prêmio de US$ 50 e burritos grátis por um ano

Nova York recebeu, no último domingo (15), uma celebração inusitada em homenagem ao ator chileno Pedro Pascal. Aproveitando o Dia dos Pais no hemisfério norte, o restaurante mexicano Son Del North, localizado no bairro Lower East Side, promoveu um concurso de sósias que reuniu cerca de 30 homens que acreditam se parecer com o astro de “The Last of Us” e “Quarteto Fantástico”.

O grande vencedor foi George Gountas, morador do Brooklyn e iluminador do programa The Daily Show. Levado de surpresa pela esposa, Jenny Gania, e pelos filhos, Gountas conquistou o título de “sósia oficial de Pedro Pascal” e levou para casa US$ 50 (cerca de R$ 278 na cotação atual) e burritos gratuitos durante um ano inteiro no restaurante organizador do evento.

Segundo relato ao jornal New York Post, Jenny conta que as comparações com o ator começaram anos atrás, quando Pedro Pascal participou da série “Game of Thrones”. “As pessoas começaram a notar a semelhança, até crianças comentavam. Quando vimos o concurso, pensei: ‘É Dia dos Pais. Esse vai ser o seu presente’. E ele foi!”, contou, aos risos.

Curiosamente, Gountas não é ativo nas redes sociais. “Mas agora ele vai estar em todos os lugares”, brincou Jenny, sobre a fama repentina do marido após vencer o concurso.

Confira o momento da premiação:

A ideia do evento partiu da chef e coproprietária do restaurante, Annisha Garcia, como resposta a uma fala polêmica do próprio Pedro Pascal. Em 2023, o ator afirmou em entrevista que “não havia boa comida mexicana em Nova York”. “Eu pensei: ‘Como assim?’. A gente está aqui para provar o contrário”, disse Annisha ao Post.

O evento segue a onda de concursos de sósias que vêm ganhando força nos últimos anos, principalmente após a aparição do ator Timothée Chalamet em uma competição para escolher o seu "clone não oficial" em 2024. No Brasil, iniciativas parecidas também ganharam espaço e simpatia do público, como os concursos de sósias do ex-BBB Davi Brito, da cantora Marisa Monte e até do ator Selton Mello, que teve sua primeira versão negra eleita no país.