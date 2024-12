Ramon Carneiro é coroado o 'primeiro sósia negro' de Selton Mello; entenda

Na tarde do último domingo (1), o ator Selton Mello ganhou um novo sósia durante um concurso realizado no Rio de Janeiro. O vencedor da competição foi Ramon Carneiro, que se autodenominou “o primeiro sósia negro do Selton Mello”. O evento ocorreu no Estação NET de Cinema e atraiu uma grande torcida, que apoiou Ramon durante a jornada.

Ramon começou sua campanha na última sexta-feira, utilizando suas redes sociais para mobilizar seguidores e pedir votos. Em um dos vídeos, ele disse: “Por que o Selton Mello tem que ser somente branco? Vote em mim pelo primeiro Selton Mello negro, a favor da inclusão e da diversidade”.

VEJA MAIS



Durante seu discurso de vitória, Ramon agradeceu pelo apoio recebido nas redes sociais. Em outro vídeo publicado, o rapaz fala sobre a identidade do ator, questionando: “Por que não, né? Por que o Selton Mello não pode ser negro? Por que o Selton Mello não pode ser gay?”.

Como prêmio, Ramon levou para casa um liquidificador, uma referência ao filme "Reflexões de um Liquidificador", no qual Selton Mello dá voz ao eletrodoméstico. Além disso, ele ganhou cinco ingressos para assistir a filmes no cinema local, encerrando a competição.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)