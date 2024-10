Selton Mello reage a anúncio da continuação de ‘Lisbela e o Prisioneiro’: ‘Ninguém me falou nada’

Após a distribuidora Imagem Filmes anunciar a produção de uma sequência do sucesso nacional ‘Lisbela e o prisioneiro’ no Expocine 2024, o ator Selton Mello, um dos protagonistas do filme de 2003, revelou nesta quinta-feira (17) que não sabia nada sobre a continuação.

O artista falou sobre o assunto nos comentários de uma publicação do portal Omelete, no Instagram. “Imagem Filmes anunciou um filme sem falar com o elenco. Ou comigo, pelo menos. Bizarro no mínimo”, escreveu Mello.

Selton ainda ironizou: “Me surpreendeu também porque não estou no 2, e ninguém me falou nada. Então deve ser Lisbela e um novo prisioneiro”.

Selton Mello reage a anuncio de continuação de ‘Lisbela e o Prisioneiro’ (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Algumas horas depois do desabafo, o ator retornou aos comentários da publicação e revelou que Débora Falabella, a outra estrela do longa, também não havia sido informada sobre a produção. “Débora também não foi avisada disso. Acabei de falar com ela. Então, seria legal a Imagem Filmes se pronunciar dizendo que tipo de continuação pretende fazer sem os dois protagonistas. Seria respeitoso com os fãs desse filme extraordinário. Sem aguardente", sugeriu.

O Omelete desativou a área de comentários após a repercussão do pronunciamento.

Segundo o portal Exibidor, a sequência faz parte dos 31 lançamentos previstos pela distribuidora, anunciados durante a Expocine. Ainda não há detalhes sobre a produção.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)