‘Maníaco do Parque’: está disponível filme estrelado por Silvero Pereira e Giovanna Grigio; confira

O filme “Maníaco do Parque”, estrelado por Silvero Pereira e Giovanna Grigio, chegou ao streaming nessa sexta-feira (18). A trama acompanha Francisco de Assis Pereira, o maior serial killer brasileiro que atacou mais de 21 mulheres em São Paulo. Dirigido por Maurício Eça, o longa tem roteiro produzido por L.G. Bayão e está disponível no Prime Video.

O filme "Maníaco do Parque" aborda os crimes cometidos por Francisco de Assis Pereira

Assista ao trailer do filme “Maníaco do Parque”

Sinopse do filme “Maníaco do Parque”

Francisco de Assis Pereira (Silvero Pereira), o maior serial killer brasileiro, atacou mais de 20 mulheres e matou dez delas em São Paulo. Os corpos das vítimas foram enterrados no Parque do Estado, na capital paulista. A história do Maníaco do Parque é revelada por Elena (Giovanna Grigio), uma repórter iniciante que busca alavancar a carreira com a investigação do crime.

Em "Maníaco do Parque", Giovanna Grigio interpreta Elena, uma jornalista iniciante

Qual o elenco do filme “Maníaco do Parque”?

O elenco do filme “Maníaco do Parque” é formado por Silvero Pereira, Giovanna Grigio, Mariana Amâncio, Marco Pigossi, Marco Antonio Barreto, Arianne Botelho, Mel Lisboa, Augusto Madeira, Bruna Carvalho, Nathália Falcão e Ingrid Gaigher.

Filme "Maníaco do Parque" chegou ao Prime Video nessa sexta-feira (18)

Onde assistir “Maníaco do Parque”?

O filme “Maníaco do Parque” está disponível no streaming Prime Video.

