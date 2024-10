Filmes: confira as principais novidades no cinema e streaming para assistir neste final de semana

Para os fãs de cinema, o momento de descanso e distração ideal pode ser acompanhado por um bom filme. Confira abaixo as novidades que chegaram ao cinema e streaming para assistir neste final de semana.

Estreia no cinema (30 de setembro a 06 de outubro)

“Coringa: Delírio a Dois”

Sinopse: Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), o Coringa, está preso no Hospital Psiquiátrico de Arkham. No local, ele conhece Harleen "Lee" Quinzel (Lady Gaga). Curiosos um sobre o outro, eles passam a se conhecer. Em uma desventura obcecada e apaixonada, Coringa e Harleen "Lee" Quinzel entram em um relacionamento romântico e doentio pelo submundo de Gotham City.

Duração: 2h19min

Gênero: Ação, Drama, Romance

Diretor: Todd Phillips

Estreia no streaming (30 de setembro a 06 de outubro)

“Rivais”

Sinopse: Tashi (Zendaya) é uma jogadora de tênis cheia de potencial e se torna treinadora. Seu marido, Art (Mike Faist) é transformado, por ela, em um jogador profissional e campeão mundial. Entretanto, a carreira de Art passa por um declínio e Tashi o convence a participar o torneio “Challenger”, o mais baixo da categoria profissional. Agora, Art precisa enfrentar Patrick (Josh O’Connor), antigo melhor amigo e ex-namorado de Tashi.

Duração: 2h11min

Gênero: Drama, Romance

Diretor: Luca Guadagnino

Onde assistir: Prime Video

“Prenda a Respiração”

Sinopse: Nos anos 1930, terríveis tempestades de poeira atingem Oklahoma. Nesse cenário assombrado e com sensação de perigo iminente, uma mulher (Sarah Paulson) acredita firmemente que sua família está sendo perturbada por uma presença sinistra.

Duração: 1h34min

Gênero: Terror, Drama

Diretor: Karrie Crouse

Onde assistir: Disney+

“A Hora do Vampiro”

Sinopse: Benjamin "Ben" Mears (Lewis Pullman) é um escritor de sucesso que decide retornar à sua cidade Natal, Salem’s Lot, no Maine. Ele deseja, com a viagem, escrever um novo romance sobre a Casa Marsten, local que ele acredita atrair espíritos maus e homens peculiares. Entretanto, a propriedade foi comprada recentemente por Richard K. Straker (Pilou Asbæk) e seu parceiro. Logo pessoas mortas começam a surgir na cidade e Ben acredita que os novos moradores da casa possuem relação com os casos.

Duração: 1h54min

Gênero: Terror

Diretor: Galder Gaztelu-Urrutia

Onde assistir: Max

“O Poço 2”

Sinopse: Em uma prisão vertical com racionamento de comida, composta por celas divididas em níveis que recebem uma única plataforma com alimentos, estão pessoas de diversos tipos. A cada andar, estão dois prisioneiros que, antes de entrarem, escolheram um prato e têm direito a dois minutos com a plataforma. De maneira subentendida, eles só comem aquilo que elegeram, com objetivo de manter a alimentação em todos os níveis. Entretanto, há dúvidas se o sistema é, de fato, justo.

Duração: 1h39min

Gênero: Terror, Ficção-Científica

Diretor: Galder Gaztelu-Urrutia

Onde assistir: Netflix

