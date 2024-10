Livro ‘Francisco de Assis, O Maníaco do Parque’, do paraense Ullisses Campbell, é lançado em Belém

O escritor paraense Ullisses Campbell dá início a mais uma trilogia. No primeiro volume da Trilogia Homens Assassinos, o jornalista, escritor e roteirista conta a história do paulista e Francisco de Assis.

Para marcar essa jornada, Ullisses Campbell lançará o livro “Francisco de Assis, O Maníaco do Parque”, da Matrix Editora, nesta terça-feira (08), às 18h30, na Livraria Leitura, no Pátio Belém.

“É a quarta vez que eu venho lançar livro em Belém, sempre sou bem acolhido aqui, tenho muitos fãs, leitores aqui na cidade onde nasci e me formei. Tenho um carinho pela cidade e as pessoas apreciam muito do meu trabalho. É sempre gratificante vim aqui, ainda mais na semana do Círio, que a cidade fica mais movimentada e festiva”, diz o escritor.

Quase 30 anos depois dos crimes, Ullisses Campbell detalhes fatos inéditos da vida do serial killer brasileiro condenado pela morte de sete e pelo estupro mais uma dezena. O país acompanhou a jornada de um assassino brutal de mulheres e a caçada pelo motoboy no fim da década de 1990.

“O que me marcou mais nessa história é o fato de que ele poderia não ter matado nenhuma mulher se ele tivesse sido tratado na infância e na adolescência. Ele deixa muito claro que teve transtornos mentais e a família não identificou esses sinais e negligenciou o tratamento. Até porque também naquela época não era muito comum levar uma criança ao psiquiatra como é hoje. Mas eu acho que o que mais me marcou foi isso que se a família tivesse se identificado nele traços de que ele era seria um adulto violento e tivesse recebido o devido tratamento, ele não teria se transformado nesse assassino cruel”, pontua.

“Outra coisa também que me marcou, é que ele matou nove mulheres e quando ele matou a segunda foi chamado em uma delegacia para falar sobre o desaparecimento de uma delas, a polícia não investigou e acabou de como deveria e acabou liberando-o. O Francisco saiu da do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) e matou mais de sete mulheres ao longo de um ano”, acrescenta.

Ao desenvolver “Francisco de Assis, O Maníaco do Parque”, Ullisses Campbell conversou com 40 mulheres sobreviventes ao ataque do motoboy, além de realizar entrevistas com os seus familiares, incluindo a mãe, Maria Helena. O paraense leu 20 mil páginas dos processos penais e de execução e dos laudos de 12 exames feitos em Francisco por psiquiatras e psicólogos dentro da cadeia.

O escritor escreve a coluna de True Crime no jornal O Globo e é um dos roteiristas da série Tremembé, do Prime Video (2025), além disso, ele ganhou destaque nacional com a “Trilogia Mulheres Assassinas”, que inclui os livros “Suzane - Assassina e manipuladora”, “Elize Matsunaga - A mulher que esquartejou o marido” e “Flordelis - A pastora do diabo”.

“Realmente a ‘Trilogia Mulheres Assassinas’ fascina, o livro da Suzane é um best seller. Só que o livro do Maníaco do Parque já passou a Suzane, ele estreou em segundo lugar na lista dos mais vendidos da revista Veja, que é a lista mais respeitada do mercado editorial aqui do Brasil. Ele está tendo desempenho comercial superior a todas as outras mulheres. Acho que é muito em função das pessoas terem muito medo dele, do maníaco, do que das mulheres”, explica Ullisses Campbell.

Agende-se

Data: hoje, 08

Hora: 18h30

Local: Livraria Leitura, no Pátio Belém - Tv. Padre Eutíquio, 1078 - Batista Campos, Belém - PA