Cinema em casa: confira 5 filmes para assistir neste final de semana

Cinema em casa é ótima alternativa para aqueles que desejam curtir o final de semana na tranquilidade do lar. Para isso, plataformas como Netflix, Prime Video e Max são indicadas, devido à vasta diversidade de obras. Entre filmes de drama, romance e terror, confira abaixo cinco produções disponíveis em streaming.

“Meu Pai” (2021)

Filme "Meu Pai" (Reprodução)

Sinopse: Anthony (Anthony Hopkins), um homem idoso que sofre de demência, dispensou a cuidadora e se recusa a aceitar ajuda da filha, Annie (Olivia Colman). Ela está se mudando para Paris e, cada dia mais, se preocupa com o estado de saúde do pai. Em meio à busca por alguém que possa cuidar de Anthony, ele passa a perder a ideia do que é real ou não, duvidando de tudo que está ao seu redor.

Direção: Florian Zeller

Florian Zeller Classificação: 12 anos

12 anos Gênero: Drama

Drama Onde assistir: Netflix, Prime Video

“Até Os Ossos” (2022)

Filme "Até Os Ossos" (Reprodução)

Sinopse: Na década de 1980, Maren Yearly (Taylor Russell), filha de Janelle (Chloë Sevigny) e Frank (Andre Holland), tem um passado incomum. Abandonada pela mãe, aos 18 anos seu pai também a deixa. Com esperanças de reencontrar Janelle e entender a condição que convive a vida inteira, Maren sai em uma jornada. No meio do caminho, a garota conhece Lee (Timothée Chalamet), um jovem marginal por quem se apaixona. Em uma viagem pelos Estados Unidos, Maren e Lee vivem momentos inimagináveis e deixam um rastro sangrento.

Direção: Luca Guadagnino

Luca Guadagnino Classificação: 18 anos

18 anos Gênero: Terror, Romance

Terror, Romance Onde assistir: Prime Video, Apple TV

“O Pacto” (2023)

Filme "O Pacto" (Reprodução)

Sinopse: O sargento John Kinley (Jake Gylenhaal) recruta Ahmed (Dar Salim) durante a Guerra do Afeganistão. Ahmed deve acompanhar a quipe na missão e ajudar a neutralizar a maior quantidade possível de instalações do Talibã. Entretanto, quando John é atingido em confronto, Ahmed não hesita em colocar a própria vida em risco para salvar o argento. Ao retornar para casa, John descobre que Ahmed está sofrendo perseguição do Talibã e, por isso, decide retornar à guerra para ajudar o amigo.

Direção: Guy Ritchie

Guy Ritchie Classificação: 14 anos

14 anos Gênero: Ação, Guerra

Ação, Guerra Onde assistir: Prime Video

“Caminhos da Memória” (2021)

Filme "Caminhos da Memória" (Reprodução)

Sinopse: Miami sofreu com o aquecimento global e se tornou uma cidade, praticamente, submersa. Nesse cenário, o investigador particular Nick Bannister (Hugh Jackman) é referência em recuperar memórias perdidas ou distantes para devolvê-las. Entretanto, ao notar um conflito pessoal com uma cliente, a situação e a vida de Nick se complicam.

Direção: Lisa Joy

Lisa Joy Classificação: 14 anos

14 anos Gênero: Romance, Ficção-Científica

Romance, Ficção-Científica Onde assistir: Prime Video, Max

“Em Um Bairro de Nova York” (2021)

Filme "Em Um Bairro de Nova York" (Reprodução)

Sinopse: Em Washing Heights, Nova York, tudo acontece acompanhado por música. A comunidade latina vive em busca de um lugar ao sol, com muitos sonhos e desejo por uma vida melhor. A história inicia com a vida de Usnavi (Anthony Ramos), o dono de uma mercearia local.

Direção: Jon M. Chu

Jon M. Chu Classificação: 12 anos

12 anos Gênero: Musical, Drama, Romance

Musical, Drama, Romance Onde assistir: Max

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)