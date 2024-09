‘Rebel Ridge’, novo filme da Netflix, estreia com mais de 90% de aprovação da crítica

O filme “Rebel Ridge”, nova produção da Netflix, chegou ao streaming com excelente avaliação da crítica. A trama, com direção e roteiro de Jeremy Saulnier, é estrelada por Aaron Pierre, Don Johnson e AnnaSophia Robb. Confira o trailer abaixo.

VEJA MAIS

A história acompanha o ex-fuzileiro naval Terry Richmond (Aaron Pierre) em Shelby Springs. Com missão simples e urgente, ele vai até a cidade para pagar a fiança do primo e livrá-lo do perigo. Entretanto, seu dinheiro é confiscado injustamente e ele precisa lidar com o delegado Sandy Burnne (Don Johnson). Inesperadamente, Terry recebe ajuda de Summer McBride (AnnaSophia Robb), uma oficial de justiça. Juntos, Terry e Summer, devem enfrentrar a polícia local para libertar a comunidade que ali vive.

No Rotten Tomatoes, “Rebel Ridge” teve 94% de aprovação da crítica e recebeu o selo “Fresh”, destinado a obras com mais de 60% de comentários positivos. Em relação ao público, a receptividade foi boa, de 86%.

“Nossos pulsos são elevados pela partitura, uma tatuagem implacável de drones e baterias, além do trabalho de câmera verdadeiramente sensacional de David Gallego que, como nosso protagonista, se move com inteligência medida e faz uso tático de todos os espelhos à vista”, disse Amy Nicholson, do New York Times.

“Não é apenas inteligente e emocionante, mas bem filmado, escrito e dirigido. E a atuação é ótima, principalmente de Pierre, que injeta uma intensidade de aço quando é necessário”, escreveu Randy Myers, do San Jose Mercury.

“Pontuação fresca. Se a política racial leva Saulnier a tratá-lo com um pouco mais de atenção do que a maioria dos veteranos do cinema, as obrigações do cineasta com a fórmula de gênero acabam ofuscando essas diferenças no momento em que a última sequência de ação vazia e explosiva se desenrola”, falou Todd Gilchrist, da Variety.

Até o momento, o filme ainda não possui nota definida no IMDb. No Metacritic, “Rebel Ridge” está com a nota da crítica em 79.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)